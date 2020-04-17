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Вона досконала: Кайлі Дженнер показала розкішне тіло в пікантному комбінезоні

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.04.2020 - 20:34
Вона досконала: Кайлі Дженнер показала розкішне тіло в пікантному комбінезоні
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка повернулася в мережі

Кайлі Дженнер, яка надовго зникла з мережі, знову повернулася до своїх шанувальників. Зірка показала чергове фото в стильному аутфіті, як в старі добрі часи. Вона позує, сидячи прямо на землі, в ефектному облягаючому комбінезоні. Доповнили образ знаменитої красуні триколірні кросівки в тон вбранню. Волосся Кайлі розпустила по плечах, а макіяж зробила в натуральних відтінках. Виглядає наймолодша мільярдерка у світі відмінно, що поспішили відзначити її численні послфдовувачі. Сама Дженнер додала до такого посту дуже зворушливе послання для фоловерів: «Посилаю мою любов і молитви. І сподіваюся, що все скоро закінчиться», – написала вона.

Вона досконала: Кайлі Дженнер показала розкішне тіло в пікантному комбінезоні

Новий образ дівчини (фото: instagram.com/kyliejenner)

У сторіз бізнесвумен продемонструвала новий бокс, в який увійшли тіні, помади, накладні вії, спонжі для макіяжу, а також інші незамінні речі в арсеналі кожної красуні. Огляд продукції Кайлі робить в спокусливому червоному купальнику, який оголив пишні груди 22-річної бізнесвумен. У короткому ролику зірка також показала, чим займається на дозвіллі – вона вирушила загоряти до басейну.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер проводить карантин разом зі своєю 2-річною дочкою Стормі. За словами знаменитої мами, вона задоволена можливістю побути з малятком і використовує її по повній. Як і всі, вони випікають десерти, дивляться фільми, займаються простими домашніми справами і просто спілкуються. Але, з іншого боку, Кайлі зізнається, що дуже сумує за вечірками і тусовками. Не кажучи вже про те, як вона мріє побачитися нарешті з сестрами, щоб відзначити разом всі свята, які вони пропустили через самоізоляцію.

Вона досконала: Кайлі Дженнер показала розкішне тіло в пікантному комбінезоніКайлі вдома (фото: instagram.com/kyliejenner)

Тим часом, бізнес сестер процвітає. Всі вони продовжують випускати новинки власних брендів, радуючи шанувальників стильними зйомками і лініями. Також вони намагаються пустити частину коштів на пожертвування тим, хто постраждав від коронавіруса.

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