Такая большая! Кайли Дженнер умилила сеть нежным фото с подросшей дочерью

Кайли Дженнер показала новое фото с 2-летней дочерью Сторми, в который раз умилив сеть. Молодая мама и вечно занятая бизнесвумен сейчас проводит с девочкой массу времени. А потому не замечает, как та быстро растет. Но на новом снимке малышка выглядит уже совсем взрослой. Что не смогла не отметить сама растроганная родительница. «Моя малышка становится такой большой», – написала 22-летняя Кайли.

Кайли и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

На фото она позирует в белом халате и достаточно легком по ее меркам макияже, держа Сторми на руках. А девочка, одетая в темные брюки и футболку, весело смеется. Кайли выглядит счастливой и умиротворенной. «Я так скучаю по вам, ребята», – написала младшей сестре Хлои Кардашьян. «Мы еще больше», – парировала ей Дженнер. Остальные подписчики также не стали молчать, засыпал знаменитую красавицу и ее дочь комплиментами и приятными словами. Многие согласились, что девочка заметно выросла. «О боже, Сторми так выросла», «Какие милашки», «Может мне сказать кто-то, почему они такие милые?», «Первые»…

Кайли на досуге (фото: instagram.com/kyliejenner)

Некоторые подписчики также не постеснялись отметить, что Кайли выглядит просто неузнаваемой. «Что с ее лицом?», «О боже, что не так с лицом Кайли?», – пишут они. В целом фото, как обычно, высоко оценили пользователи сети, поставив ему больше 6 миллионов лайков.

В сториз самая молодая миллиардерша в мире показала очередное фото возле бассейна. Она позирует в бежевого оттенка купальнике из ребристой ткани (такая, к слову, в этом сезоне все еще на пике популярности). Топ на тонких бретельках и трусики с высокими вырезами на бедрах отлично продемонстрировали миру выдающиеся формы девушки: ее тонкую талию, аппетитные бедра и грудь. Дополнили образ красавицы только тонкая цепочка с подвеской. Кайли лежит на шезлонге, нежась в лучах солнца. Будь столь «горячее» фото не в сториз, точно бы собрало массу пылающих эмозди.