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Леонардо Ді Капріо вперше за 14 років прийшов на Оскар не з мамою, а з коханою

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.02.2020 - 13:34
Леонардо Ді Капріо вперше за 14 років прийшов на Оскар не з мамою, а з коханою
Колаж: perezhilton.com

Парочка побажала фотографуватися окремо

Леонардо Ді Капріо "загрожує" прихильницям нарешті позбутися статусу завидного холостяка. 45-річний голлівудський актор зазвичай ніяк не коментує своє особисте життя. І вже тим більше, не виставляє його на показ. Лише зрідка папараці вдається підстерегти красеня з його численними пасіями. Але схоже, що ситуація радикально змінилася! Так, під час минулої церемонії Оскар-2020 Ді Капріо прийшов на червону доріжку не з мамою (що стало гарною традицією), а зі своєю коханою. Американські ЗМІ вже "втомилися" помічати, що це вперше за 14 років, коли Леонардо Ді Капріо прийшов на червону доріжку престижної кінопремії під руку з коханою. Супроводжувала свого зоряного кавалера 22-річна аргентинська модель Каміла Морроне.

Отже, зірка фільму "Одного разу в Голлівуді" вирішив змінити традиції. Закохана парочка разом сиділа в залі, де оголошували переможців. А ось по червоній доріжці Леонардо і Каміла вирішили пройтися окремо. І всіляко відмовлялися позувати разом на десятки прохань фотографів. Можливо, голлівудський красунчик вирішив дозовано видавати новини про себе. І "не шокувати" громадськість.

Леонардо Ді Капріо і Каміла Морроне на церемонії Оскар 2020

Таблоїди відразу ж припустили, що таким чином Ді Капріо ясно дає зрозуміти - у нього з Морроне все серйозно. Адже буквально з 2005 року іменитий актор ще жодного разу не з'являвся на престижному заході з подругою. Зазначимо, що тоді коханою зірки "Одного разу в голлівуді" була знаменита модель Жизель Бюндхен. В далекому 2005 році Лео був номінований за роль у фільмі "Авіатор".

Леонардо Ді Капріо вперше за 14 років прийшов на Оскар не з мамою, а з коханою

Ді Капріо і Морроне на червоній доріжці Оскар-2020 (скріншот поста: instagram.com/tresclick)

Леонардо Ді Капріо вперше за 14 років прийшов на Оскар не з мамою, а з коханою

Каміла Морроне в сукні CAROLINA HERRERA (скріншот поста: instagram.com/fashiontomax)

До речі, Леонардо і Каміла вже майже два роки перевіряють свої відносини на міцність. Звичайно ж, спочатку багато хто з журналістів були впевнені, що у актора це роман з "черговою моделлю". Однак тепер актор переконує в протилежному. Папараці встигли зробити десятки фото пари з їх численних побачень. Можливо, багатотисячна армія шанувальників Ді Капріо не даремно вважає, що на цей раз справа точно дійде до весілля.

Леонардо Ді Капріо вперше за 14 років прийшов на Оскар не з мамою, а з коханою

Ді Капріо і Морроне на одній з прогулянок (скріншот поста: instagram.com/freisein.documentary)

Якось коментуючи в інтерв'ю журналу Los Angeles Times 23-річну різницю у віці з Ді Капріо Морроне зазначила: “У Голлівуді і в світовій історії було чимало прикладів відносин, коли в пар була різниця у віці і побільше. Я думаю, що кожен може зустрічатися з тим, з ким йому хочеться. Мені теж було б цікаво".

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