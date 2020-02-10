Спагетті з сиром: Крістен Уіг вибрала один з гірших нарядів на червоній доріжці Оскар-2020

Крістен Уіг у фільмі "Марсіанин" (постер)

В трійку найгірших нарядів також потрапило плаття Жанель Моне і Лори Дерн

Церемонія Оскар-2020 після своїх головних переможців однозначно запам'ятається нарядами з червоної доріжки. Десятки селебрітіс представили публіці результат багатомісячної підготовки. Все ж до головної події в кіноіндустрії Голівуду актори готуються заздалегідь. Найчастіше сукні шиються під замовлення. Серед блиску і лиску кутюрних суконь знайшлося місце і для "традиційного стильного скандалу". Як завжди, модні глядці підводять підсумки, вибираючи як кращі, так і гірші образи червоної доріжки Оскар-2020. В цьому році в топи "увірвалася" 46-річна актриса Крістен Уіг, зірка фільму "Марсіанин". Розглядаємо "модний провал" актриси і вчимося на її помилках.

Так, перед десятками фотокамер Крістен позувала в сукні з нової колекції Valentino, натхненної райським садом і містичними квітами. Червона сукня-футляр прикрашене шлейфом, а також масивними воланами по бокам. Яскравий образ акторка доповнила чорними лакованими рукавичками.

Крістен Уіг в сукні від Valentino (скріншот поста: instagram.com/fashiontomax)

І якщо на подіумі показу від кутюр така сукня виглядає доречно, то для червоної доріжки Оскара - це явно перебір. Модні критики зійшлися на тому, що в образі занадто багато деталей: шлейф, волани, чорні рукавички і золоті туфлі, які однозначно не "дружать" з представленим аутфітом.

У мережі вбрання актриси порівняли зі спагетті з сиром, а також з каракатицею.

Скріншот поста: instagram.com/robertverdi

Також в "номінацію" гірших нарядів кіновечори потрапила американська співачка Жанель Моне в сукні від Ralph Lauren. Геометричний образ співачки не гармоніював з дрес-кодом червоної доріжки. І знову повторюється помилка, яку допустила Крістен Уіг, - перебір з деталями. Сукня Жанель Моне прикрашена і пишною спідницею, і капюшоном, і стразами...

Жанель Моне в сукні від Ralph Lauren (скріншот поста: instagram.com/fashiontomax)

Скріншот поста: instagram.com/robertverdi

Несподівано в трійку найгірших потрапив образ актриси Лори Дерн. Нагадаємо, що Дерн отримала статуетку Оскар-2020 в категорії "Краща жіноча роль другого плану" за роль адвоката Нори Фаншоу в картині "Шлюбна історія".

Лора Дерн в сукні Giorgio Armani (скріншот поста: instagram.com/fashiontomax)

Для червоної доріжки Дерен вибрала сукню від Giorgio Armani. Однак блідий рожевий низ і чорний верх з рясним декором дуже контрастували один з одним. До того ж актрисі зі світлими волоссям і шкірою явно краще було б відмовитися від настільки тьмяного рожевого відтінку.