Свій маленький світ: Настя Каменських без макіяжу зачарувала затишним домашнім кадром

Співачка зізналася, що просто обожнює своє сімейне гніздечко
Настя Каменських після весілля з Потапом живе з коханим чоловіком у заміському будинку з басейном, де із задоволенням проводить час і наводить затишок. Під час суворого карантину вона влаштовувала там онлайн тренування і цілі фотосесії, благо місця вистачає. Зараз зірка повернулася з поїздки в Туреччину і полонила шанувальників милим домашнім знімком.
На фото Настя з'явилася в затишному домашньому костюмчику з футболки та шортів білого з блакитним кольорів. На обличчі співачки практично немає макіяжу, а її розкішні кучері вільно розсипалися по спині. Артистка сидить на дерев'яній підлозі і дивиться на камеру з легкою посмішкою.
У підпису вона зізналася, що дуже любить знаходитися в своєму будинку.
Настя Каменських показала затишний домашній лук (фото: instagram.com/kamenskux)
"Вдома завжди так класно! Тут найприємніші пробудження, смачні сніданки та найрідніші люди (а зараз ще і Мімі з її маленькими Мімусиками) Вдома навіть атмосфера особлива, тому що створена саме мною і близькими. Як приємно щоразу повертатися в цей свій маленький світ і прокидатися в ньому. Доброго ранку, друзі", - написала Каменських.
Фолловери погодилися з артисткою і залишили їй багато душевних відгуків.
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Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася романтичним фото з чоловіком Потапом. Співачка не поскупилася на компліменти для коханого чоловіка і розповіла, який же він насправді.
До речі, днями улюблена собака Насті Каменських Мімі народила цуценят і співачка із задоволенням няньчиться з чарівними малюками.