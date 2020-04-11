Свого роду медитація: Каменських чесно розповіла про життя на карантині і сварки з Потапом

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка зізналася, що їй подобається готування і домашні клопоти

Настя Каменських стала дуже багато часу проводити онлайн - а що ще робити, якщо карантин! Співачка проводить з шанувальниками тренування в Instagram, ділиться корисними порадами та цікавими ідеями. Разом з чоловіком Потапом вони долучилися до популярним в мережі флешмобів - приміром, помінялися нарядами в рамках челленджу "Flip The Switch". В інтерв'ю "Фактам" артистка відверто розповіла, чим любить займатися на самоізоляції, як зберігає форму і чи трапляються у них конфлікти з чоловіком.

За словами зірки, вона намагається більше часу приділяти спілкуванню з фанатами, щоб підтримати і надихнути їх.

"На карантині я намагаюся якомога більше мотивувати і підтримувати своїх шанувальників. Влаштовую домашні "NKкарантинники", тренування в Instagram, ділюся лайфхаками в NKblog. Я розумію, що стає все складніше дотримуватися домашнього режиму, але це необхідно, щоб ми скоріше могли насолодитися весною по-справжньому", - вважає Настя.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Розповіла вона і про свій тренувальний режим.

"Я тренуюся кілька разів в тиждень і чергую силові заняття спортом з пробіжками. Вдома у багатьох з'явилася спокуса розслабитися, але зараз навпаки потрібно займатися, так як спосіб життя на карантині — малорухливий. Варто робити хоча б регулярну зарядку, щоб тримати організм і тіло в тонусі", - радить артистка.

Крім цього, вона любить готувати і займатися якимись домашніми справами.

"Я люблю готування і справи по дому. Для мене це свого роду медитація (сміється. - прим. ред.). Ретельно слідкую за харчуванням, їм здорову їжу і на час карантину мій раціон залишився колишнім. Моє коронне блюдо — паста. Я готую її тільки для гостей, на свята, а сама їм дуже рідко, так як це досить жирне блюдо. Насправді, я вмію готувати всі види паст за ексклюзивними рецептами — навчилася цьому майстерності, коли жила в Італії. Харчування повинно бути збалансованим, насиченим овочами і фруктами, щоб організм отримував всі необхідні корисні речовини. Відкладіть фастфуд на час після карантину. Якщо рука тягнеться за пачкою чіпсів, згадайте мою пораду з карантинного скетчу — краще почитайте книжку", - поділилася Каменських.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

А ось сварок з Потапом у них не буває, навпаки - пара насолоджується тим, що тепер вони весь час разом.

"Специфіка роботи артиста така, що нам часто доводиться бути у від'їзді: гастролі, зйомки, концерти. Зараз ми з Олексієм просто насолоджуємося компанією один одного і тим, що ми працюємо в тому ж ритмі, але вже поруч один з одним. Нам взагалі не властиві сварки і конфлікти, ми, як дорослі люди, обговорюємо питання з великою повагою один до одного", - розповіла співачка.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Настя вже знає, що зробить в першу чергу після скасування карантину.

"Всі разом відсвяткуємо цю подію на моєму новому музичному шоу «Loca Show». Чекаю не дочекаюся часу, коли зможемо насолодитися танцювальними ритмами і зарядитися драйвом. Ми всі можемо наблизити цей момент, дотримуючись рекомендацій і домашнього режиму", - нагадала виконавиця.

Нагадаємо, Настя Каменських дала поради, як зробити карантин продуктивним і зайнятися самовдосконаленням.