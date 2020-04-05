ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Домашня кішечка: Настя Каменських зачарувала милим фото в піжамі

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.04.2020 - 17:28
Домашня кішечка: Настя Каменських зачарувала милим фото в піжамі
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

У неділю співачка дозволяє собі розслабитися і полінуватися

Навіть під час карантину, який в Україні продовжили до 24 квітня, та ще й посилили правила, Настя Каменських не дає собі піддатися ліні і змушує дотримуватися режиму і тренуватися. Нещодавно вона провела онлайн тренування для шанувальників разом з чоловіком Потапом - зоряна пара добре попрацювала над верхньою частиною тіла! Крім того, артистка проводить подібні фітнес-ефіри через день. Проте один день в тиждень вона все ж залишає для того, щоб розслабитися по повній - і це неділя.

Настя опублікувала в Instagram миле і затишне домашнє фото, на якому вона стоїть біля стіни з задумливою усмішкою. При цьому на співачці чарівна піжама бежевого кольору, а на обличчя вона не полінувалася нанести легкий макіяж.

Каменських супроводила публікацію підписом англійською мовою: "Неділя - день для невеликого розслаблення. Хороших всім вихідних".

Домашня кішечка: Настя Каменських зачарувала милим фото в піжамі

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

За кілька годин знімок набрав більше 50 тисяч лайків і сотні захоплених коментарів - такий домашній образ Насті явно припав до душі шанувальникам.

  • Лялечка шикарна
  • Класна піжамка. І ти красуня
  • Ай да Настя ай да КРАСУНЯ!!!
  • Прекрасна NK
  • Пощастило Потапу
  • Так чого ж ти чарівна
  • Гарна піжамка
  • Ви завжди супер!!!!
  • Приємна жінка все таки )
  • Гарно виглядаєте,витончено і красиво.
  • Вау
  • Ти красива

Домашня кішечка: Настя Каменських зачарувала милим фото в піжамі

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменських розсекретила дієвий спосіб боротьби з лінню і навчила, як тримати себе в тонусі.

Чарівна принцеса: Настя Каменських надихає магнетичним фото і мотивацією "Навіть не даю їй розгулятися": Настя Каменських поділилася власним рецептом боротьби з лінню
Новини України Настя Каменських
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся