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До сліз: Потап в сукні з пікантним розрізом викликав ажіотаж у мережі запальним танцем

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.04.2020 - 19:57
До сліз: Потап в сукні з пікантним розрізом викликав ажіотаж у мережі запальним танцем
Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/realpotap)

Потап і Настя долучилися до популярного флешмобу

Потап і Настя Каменських навіть на карантині не відстають від останніх світових трендів. Так, репер вже встиг долучитися популярного в соцмережі флешмобу під назвою "Flip The Switch", правда зробив це вельми оригінально, "помінявшись" образом з собачкою дружини, Мімі. Але, згідно з правилами челленджу, парочки приміряють лук других половинок – чоловіки "перевтілюються" в дівчат, і навпаки. Потап і Настя вирішили поділитися власною версією. І не прогадали!

Всього за пару годин відео зібрало понад 650 тис переглядів і більше 1900 коментарів. Шанувальники прийшли в захват від перевтілень зіркової парочки і не змогли стримати сміх. Так, Потап одягнув чорну сукню по фігурі з пікантним розрізом на подолі і пухнасту блакитну шубку дружини. А також запозичив її довгі сережки. Він "спокусливо" рухався в такт треку, намагаючись повторити па Насті.

Шанувальники прийшли в захват від побаченого і навперебій стали залишати коментарі.

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  • Красені
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  • Вогонь
  • Не гірше Джей Ло!
  • До сліз

Скріншот коментарів

До речі, до флешмобу "Flip The Switch" долучилася ще одна яскрава пара українського шоу-бізнесу – Надя Дорофєєва та Володимир Дантес. Вони влаштували переодягання у вбиральні, а співак приміряв небесно-блакитне плаття-міні з пір'я.

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Новини України Настя КаменськихПотап
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