Шанс стати краще: Настя Каменських розповіла, як зробити карантин продуктивним

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка запропонувала за час самоізоляції обзавестися корисними звичками

Настя Каменських і Потап намагаються підняти настрій своїм шанувальникам на карантині - парочка регулярно ділиться новими забавними відео. Так, репер з дружиною вирішили долучитися до популярного в мережі флешмобу "Flip The Switch", в якому партнери обмінюються нарядами. Погодьтеся, мужній Потап в сукні і шубці Насті - те ще видовище! Не забувають вони і про корисні поради - співачка регулярно ділиться своїми онлайн-тренуваннями та рекомендаціями про красу і дозвілля.

На цей раз спортивна артистка нагадала, що карантин - відмінний час, щоб зайнятися собою і нарешті виробити корисні звички. У своєму Instagram Каменських поділилася мотивуючим фото - вона зображена в зручному спортивному одязі та без макіяжу. Яскраво-помаранчеві кросівки додають кольору домашньому луку зірки.

Настя поділилася своїми рекомендаціями, як же зробити вимушену ізоляцію продуктивною, детально розписавши необхідні дії.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Карантин - це шанс перепочити і одночасно стати краще. Тому можна присвятити час на те, щоб виробити корисні звички.

⠀

Для початку усвідомте, чого ви дійсно хочете. Тобто бажання + аргумент навіщо вам це. Далі запишіть це як мету і розбийте на час і маленькі кроки.

⠀

Наприклад, "схуднути і підтягти фігуру". Навіщо? Щоб бути здоровою, подобаєтися собі ще більше, носити, що хочеться, завжди гарно виходити на фото. Скільки потрібно часу? Для початку, місяць. Що потрібно робити? Правильно харчуватися і займатися спортом.

⠀

Окей. Тепер розбиваємо на маленькі завдання по днях. Не потрібно в один день повністю міняти звички. Особливо якщо вони формувалися все життя. Різкі зміни - завжди стрес. Для початку, просто пийте більше води і замініть цукерки на сухофрукти або фрукти.

⠀

Харчуйтеся дробно і в один час. Виробіть правильну харчову звичку. Більше овочів, зелені. Менше солоного, смаженого. На цьому ж етапі почніть робити з ранку розминку і планку.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Через кілька днів ви звикнете і вам цього вже буде замало. Ви самі захочете робити більше вправ.

⠀

Нові завдання завжди лякають. Але якщо розбити їх на маленькі кроки, то навіть самі великі цілі здаються досяжними і не складними. І це стосується всього, не тільки схуднення. Починайте з малого. Але починайте обов'язково", - зарядила мотивацією і натхненням виконавиця.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських поділилася списком корисних додатків на смартфон, якими користується сама. Серед улюблених додатків співачки ті, які дозволяють регулювати харчування і навіть водний баланс, а також для занять спортом.