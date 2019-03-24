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Світяться від щастя: стильні Осадча та Горбунов розчулили ніжним селфі


Зоряне сімейство відвідало премію "Людина року"

Популярна телеведуча Катя Осадча знову почала демонструвати шанувальникам свою любов до оригінальних головних уборів. Зовсім нещодавно вона відвідала церемонію нагородження премії YUNA 2019 в оригінальному чорному капелюшку, а пізніше показала ще один "лук" зі своєю коронною фішкою.

Разом з чоловіком Юрієм Горбуновим шоувумен побувала на загальнонаціональній програмі "Людина року". Для виходу в світ вона обрала вбрання у червоних тонах, яке доповнила крислатим капелюхом того ж кольору. Ніжне селфі опублікував на своїй сторінці в Instagram чоловік Осадчої.

Сам він при цьому одягнений в чорний костюм з метеликом. Катя ніжно обіймає чоловіка, стоячи позаду, і вони обидва щасливо посміхаються в об'єктив.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Загальнонаціональна програма Людина року!! Ми на місці!" - підписав публікацію Горбунов.

Підписникам дуже сподобалося миле фото зіркової пари, вони відзначили в коментарях, що Катя і Юра виглядають просто чудово і прямо-таки світяться від щастя.

"Які ви гарненькі і милі!!";

"Ох, які ж ви гарні";

"Ух ти,які Ви класні!!!";

"Такі щасливі! Обличчя світяться";

"Які ж Ви класні і круті!!!";

"Як мило";

"Приємно дивитися на щасливий людей!!!";

"Двоє - під одним капелюхом";

"Від щастя світитесь, так тримати";

"Оообожнюю вашу пару! Юра,ви так мило посміхаєтесь...";

"Я і Сара кльова пара )))";

"Шикарне фото!" - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Катя Осадча полонила своїх підписників спортивним весняним look'ом.

Ми також повідомляли, що Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували собі європейські канікули і побували в особливому місці Мюнхена.

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