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Світяться від щастя: Лілія Ребрик з чоловіком і донькою влаштували яскравий фотосет в соняшниках

Понеділок 03 серпня 2020 15:43
Світяться від щастя: Лілія Ребрик з чоловіком і донькою влаштували яскравий фотосет в соняшниках
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Дика сімейка заворожила атмосферними і щасливими кадрами

Лілія Ребрик вже давно повернулася до роботи і виходить в прямі ефіри вранці, а також знімається в серіалі "Папаньки-3". Проте всі вихідні вона проводить з коханою родиною - чоловіком Андрієм Диким і дочками Діаною і Поліною. Днями вони зробили невелику подорож, а по дорозі додому не змогли встояти перед спокусою зробити кілька фото на мальовничому полі з соняшниками.

Лілія опублікувала яскраві кадри і зазначила, що на те, щоб зупинитися і зробити їх, наполягла старша донька Діана.

Ведуча зробила ніжне і щасливе фото в обнімку з чоловіком, а також мило позувала з малятком.

Світяться від щастя: Лілія Ребрик з чоловіком і донькою влаштували яскравий фотосет в соняшникахСвітяться від щастя: Лілія Ребрик з чоловіком і донькою влаштували яскравий фотосет в соняшниках

На крайньому кадрі Діана зображена одна на тлі красивого заходу сонця. Зазначимо, що мама і донька одягнені в схожі зручні вбрання - джинси з футболкою і джинсові куртки.

Світяться від щастя: Лілія Ребрик з чоловіком і донькою влаштували яскравий фотосет в соняшниках

Лілія Ребрик підкорила барвистими фото в поле соняшників з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

".. по дорозі додому. Дякую, доця @diana_wild_dyka , що сказала зупинити машину і зробити фото", - прокоментувала кадри Ребрик.

Користувачі мережі оцінили милі знімки і засипали "Дику сімейку" розчуленими коментарями.

  • Ві неймовірна сім^я,так приємно за вами спостерігати!Приклад для багатьох!
  • Боже, яка у вас гарна донечка
  • Які ж гарні! Щастя, кохання та добробуту. Бережіть один одного
  • Красиві
  • Чарівне дитя!
  • Які ви класні, світитесь від щастя
  • Гарненькі!! Щастя Вам !!!!
  • У вас неймовірна сім'я!!! Неозброєним оком видно любов, яка є між вами!!! За вами приємно спостерігати!!!
  • Діана раніше була схожа на тата, а дорослішаючи стає схожа на маму! Лілечка , старша дочка Ваша копія
  • Дуже красиво!
  • Чудова сім'я! Серце радіє за вас!

Світяться від щастя: Лілія Ребрик з чоловіком і донькою влаштували яскравий фотосет в соняшникахСвітяться від щастя: Лілія Ребрик з чоловіком і донькою влаштували яскравий фотосет в соняшниках

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик сполохала мережу вагітним животиком - однак це виявився кадр зі зйомок серіалу.

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