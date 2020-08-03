Світяться від щастя: Лілія Ребрик з чоловіком і донькою влаштували яскравий фотосет в соняшниках

Дика сімейка заворожила атмосферними і щасливими кадрами
Лілія Ребрик вже давно повернулася до роботи і виходить в прямі ефіри вранці, а також знімається в серіалі "Папаньки-3". Проте всі вихідні вона проводить з коханою родиною - чоловіком Андрієм Диким і дочками Діаною і Поліною. Днями вони зробили невелику подорож, а по дорозі додому не змогли встояти перед спокусою зробити кілька фото на мальовничому полі з соняшниками.
Лілія опублікувала яскраві кадри і зазначила, що на те, щоб зупинитися і зробити їх, наполягла старша донька Діана.
Ведуча зробила ніжне і щасливе фото в обнімку з чоловіком, а також мило позувала з малятком.
На крайньому кадрі Діана зображена одна на тлі красивого заходу сонця. Зазначимо, що мама і донька одягнені в схожі зручні вбрання - джинси з футболкою і джинсові куртки.
Лілія Ребрик підкорила барвистими фото в поле соняшників з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
".. по дорозі додому. Дякую, доця @diana_wild_dyka , що сказала зупинити машину і зробити фото", - прокоментувала кадри Ребрик.
Користувачі мережі оцінили милі знімки і засипали "Дику сімейку" розчуленими коментарями.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик сполохала мережу вагітним животиком - однак це виявився кадр зі зйомок серіалу.