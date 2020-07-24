Справжня підтримка і опора: задоволена Лілія Ребрик забралася на шию чоловікові

Лілія Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Артистка зізналася, що коханий прийшов підтримати її на виставі

Лілія Ребрик - справжня запальничка і джерело позитиву для всіх оточуючих і навіть підписників в мережі. Вона із задоволенням ділиться з шанувальниками моментами зі свого сімейного і робочого життя і дає корисні поради в самих різних сферах. Крім ведення прямих ранкових ефірів на ТБ, вона ще й грає в театрі і вже приступила до репетицій.

На своїй сторінці в Instagram Лілія опублікувала кумедне фото, на якому показала, як коханий чоловік Андрій Дикий прийшов підтримати її на виставі. У самому прямому сенсі - задоволена актриса залізла йому на шию і звісила одну ногу!

На Ребрик - ефектне червоне плаття, а світле волосся вона завила в дрібні кучері. Кадр був зроблений у гримерці.

Лілія Ребрик подякувала чоловіка за прекрасну підтримку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Чоловік прийшов підтримати мене на виставі. До речі, перша вистава після карантину... @andrii_dykyi дякую за підтримку", - прокоментувала веселий кадр артистка.

Фолловери по достоїнству оцінили почуття гумору і позитив "дикої сімейки", як вони самі себе називають.

Пощастило ж Андрію - підтримувати свою дружину (розумницю і красуню) справжнє щастя! Чудова пара, молодці!

Оце жіноча натура, завжди хочеться залізти на шию і звісити ніжки. Ха ха ха

Класно підтримує,молодець.

Молодець чоловік, всім би таких мужів!?!

Гарно підтримав

Супер,ррррр дуже жарко. P.s у Вас ,дуже з**суальное коліно! Фак,всім злючкам!

Ліля, ві неповторна!!! Де б взяти хоч половину вашої енергії))

Ви реально дика сімейка, тішусь за вас

Ще б на голову залізла б, так би сказала моя бабуся

Чоловік, молодець

Молодці, чудова команда

Ви суперові

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