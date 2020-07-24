Справжня підтримка і опора: задоволена Лілія Ребрик забралася на шию чоловікові

Артистка зізналася, що коханий прийшов підтримати її на виставі
Лілія Ребрик - справжня запальничка і джерело позитиву для всіх оточуючих і навіть підписників в мережі. Вона із задоволенням ділиться з шанувальниками моментами зі свого сімейного і робочого життя і дає корисні поради в самих різних сферах. Крім ведення прямих ранкових ефірів на ТБ, вона ще й грає в театрі і вже приступила до репетицій.
На своїй сторінці в Instagram Лілія опублікувала кумедне фото, на якому показала, як коханий чоловік Андрій Дикий прийшов підтримати її на виставі. У самому прямому сенсі - задоволена актриса залізла йому на шию і звісила одну ногу!
На Ребрик - ефектне червоне плаття, а світле волосся вона завила в дрібні кучері. Кадр був зроблений у гримерці.
Лілія Ребрик подякувала чоловіка за прекрасну підтримку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Чоловік прийшов підтримати мене на виставі. До речі, перша вистава після карантину... @andrii_dykyi дякую за підтримку", - прокоментувала веселий кадр артистка.
Фолловери по достоїнству оцінили почуття гумору і позитив "дикої сімейки", як вони самі себе називають.
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Раніше Лілія Ребрик повеселила мережу "постільним" фото з доньками.