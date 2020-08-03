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Светятся от счастья: Лилия Ребрик с мужем и дочкой устроили яркий фотосет в подсолнухах

Понедельник 03 августа 2020 15:43
Светятся от счастья: Лилия Ребрик с мужем и дочкой устроили яркий фотосет в подсолнухах
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Дикая семейка заворожила атмосферными и счастливыми кадрами

Лилия Ребрик уже давно вернулась к работе и выходит в прямые эфиры по утрам, а также снимается в сериале "Папаньки-3". Однако все выходные она проводит с любимой семьей - мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной. На днях они совершили небольшое путешествие, а по дороге домой не смогли устоять перед соблазном сделать несколько фото на живописном поле с подсолнухами.

Лилия опубликовала яркие кадры и отметила, что на том, чтобы остановиться и сделать их, настояла старшая дочка Диана.

Ведущая сделала нежное и счастливое фото в обнимку с мужем, а также мило позировала с малышкой.

Светятся от счастья: Лилия Ребрик с мужем и дочкой устроили яркий фотосет в подсолнухахСветятся от счастья: Лилия Ребрик с мужем и дочкой устроили яркий фотосет в подсолнухах

На крайнем кадре Диана запечатлена одна на фоне красивого заката. Отметим, что мама и дочка одеты в похожие удобные наряды - джинсы с футболкой и джинсовые куртки.

Светятся от счастья: Лилия Ребрик с мужем и дочкой устроили яркий фотосет в подсолнухах

Лилия Ребрик покорила красочными фото в поле подсолнухов с мужем и дочкой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

".. по дорозі додому. Дякую, доця @diana_wild_dyka , що сказала зупинити машину і зробити фото", - прокомментировала кадры Ребрик.

Пользователи сети оценили милые снимки и засыпали "Дикую семейку" умиленными комментариями.

  • Ви неймовірна сім^я,так приємно за вами спостерігати!Приклад для багатьох!
  • Боже, яка у вас донечка гарна
  • Які ж гарні! Щастя, кохання та добробуту. Бережіть один одного
  • Красивые
  • Чарівне дитя!
  • Які ви класні, світитесь від щастя
  • Гарненькі!! Щастя Вам !!!!
  • У вас неймовірна сім'я!!! Неозброєним оком видно любов, яка є між вами!!! За вами приємно спостерігати!!!
  • Диана раньше была похожа на папу, а взрослея становиться похожа на маму! Лилечка , старшая дочь Ваша копия
  • Дуже красиво!
  • Чудесная семья! Сердце за вас радуется!

Светятся от счастья: Лилия Ребрик с мужем и дочкой устроили яркий фотосет в подсолнухах

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Лилия Ребрик всполошила сеть беременным животиком - однако это оказался кадр со съемок сериала.

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