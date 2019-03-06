Світлана Лобода розсекретила, хто її охороняє в Америці

Співачка опублікувала рідкісне бекстейдж фото з концерту в Торонто

Светлана Лобода, которая недавно написала саундтрек к популярному шоу о выживании на безлюдном острове "Последний герой. Актеры против экстрасенсов", укатила на американские гастроли. Тур стартовал с города Торонто, что в Канаде. Видео с концерта певица пообещала опубликовать чуть позже, а пока порадовала подписчиков всего одной фотографией сделанной после выступления. На фото уставшая Света, которая уже сменила сценические костюмы на повседневный лук, позирует с букетами цветов в компании рослого мужчины.

Фото: Слишком серьезный охранник Светланы Лободы рассмешил подписчиков певицы (instagram.com/lobodaofficial)

"Очевидно, что все довольны . И бодигард тоже. Спасибо , #Toronto !!!!!" - так коротко описала знаменитость свои впечатления о концерте.

Неизвестный оказался телохранителем звезды, который сопровождал ее после выступления. Поклонники оценили наряд певицы, отметив, что смешная шапочка и объемная дутая куртка к ей лицу и немного "потроллили" охранника за слишком серьезный вид.

"Шапка класс", - 22.06.vb

"Показалось что рядом Дональд Трамп", - svetlana.20077002

"Просто бодигард улыбается глазами, поэтому по нему сразу и не сказать, что доволен", - ms_vdd077

"Бодигард как Ходр из Игры престолов", - yuriy_iyn

"Настроение: бодигард", - dootted

"Этому бодигарду самому уже нужен бодигард)", - days_mem

"Он осознал что шансов практически нету", - anepskiy_vitaliy

В комментариях также отметился Александр Ревва, российский актер и комик, который тоже не удержался от острой шутки в адрес охранника.

"Бодигард не очень доволен.. ведь ему на днях 89 лет исполняется…", - arthurpirozhkov

Стоит отметить, что ранее комментаторы раскритиковали имидж Светланы Лободы за искусственность образа.

Однако, один из сценических образов все же пришелся по вкусу поклонникам, именно он вошел в нашу подборку трендовых луков от украинских звезд.