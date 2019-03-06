Світлана Лобода розсекретила, хто її охороняє в Америці

Співачка опублікувала рідкісне бекстейдж фото з концерту в Торонто
Светлана Лобода, которая недавно написала саундтрек к популярному шоу о выживании на безлюдном острове "Последний герой. Актеры против экстрасенсов", укатила на американские гастроли. Тур стартовал с города Торонто, что в Канаде. Видео с концерта певица пообещала опубликовать чуть позже, а пока порадовала подписчиков всего одной фотографией сделанной после выступления. На фото уставшая Света, которая уже сменила сценические костюмы на повседневный лук, позирует с букетами цветов в компании рослого мужчины.
Фото: Слишком серьезный охранник Светланы Лободы рассмешил подписчиков певицы (instagram.com/lobodaofficial)
"Очевидно, что все довольны . И бодигард тоже. Спасибо , #Toronto !!!!!" - так коротко описала знаменитость свои впечатления о концерте.
Неизвестный оказался телохранителем звезды, который сопровождал ее после выступления. Поклонники оценили наряд певицы, отметив, что смешная шапочка и объемная дутая куртка к ей лицу и немного "потроллили" охранника за слишком серьезный вид.
В комментариях также отметился Александр Ревва, российский актер и комик, который тоже не удержался от острой шутки в адрес охранника.
Стоит отметить, что ранее комментаторы раскритиковали имидж Светланы Лободы за искусственность образа.
Однако, один из сценических образов все же пришелся по вкусу поклонникам, именно он вошел в нашу подборку трендовых луков от украинских звезд.