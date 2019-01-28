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"Світитесь від щастя": Маша Єфросиніна викликала фурор стильною появою у студії

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.01.2019 - 22:30
"Світитесь від щастя": Маша Єфросиніна викликала фурор стильною появою у студії
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча стала суддею одного з нових розважальних шоу і підкорила елегантним образом на зйомках

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна показала стильний образ, в якому з'явилася в студії нового розважального шоу "Дивовижні люди", суддею корого вона є. Відповідним знімком зірка поділилася в своєму Instagram-акаунті.

В кадрі Маша сидить на дивані в лаконічному та вишуканому ансамблі, що складається і білих штанів кльош і подовженої асиметричної блузи глибокого волошкового кольору, що підкреслює смагляву шкіру знаменитості, яка нещодавно повернулася з відпустки, проведеної в Еміратах. Вона доповнила вбрання чорним простим поясом і оригінальними великими сережками, а в якості взуття вибрала закриті замшеві босоніжки контрастного бежево-чорного кольору.

"Блакитний – це новий чорний", – лаконічно і красномовно підписала знаменитість свій знімок.

&quot;Світитесь від щастя&quot;: Маша Єфросиніна викликала фурор стильною появою у студії

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники Маші прийшли в захват від її квітучого зовнішнього вигляду і не скупився на щедрі компліменти.

"Маша, Ви прекрасні", "Чарівна", "Боже, яка ви красива!", "Як завжди, бездоганна", "Яка Ви чудова!", "Ви чудові", "Вам дуже личить цей колір", "Вбрання бомбезне!", "Дуже/дуже шикарна і суперськи красива дівчина. Ви неймовірна", "Маша, Ви просто світитеся від щастя", - відзначали уважні коментатори.

&quot;Світитесь від щастя&quot;: Маша Єфросиніна викликала фурор стильною появою у студії

&quot;Світитесь від щастя&quot;: Маша Єфросиніна викликала фурор стильною появою у студії

&quot;Світитесь від щастя&quot;: Маша Єфросиніна викликала фурор стильною появою у студії

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Також у своїх "історіях" ведуча поділилася ще парою фото зі знімального павільйону, на яких вона красується в уже знайомому шанувалникам вбранні.

Варто відзначити, що за знімальну зміну Маша встигла поміняти кілька елегантних нарядів, у яких з'являлася в кадрі.

 

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Маша Єфросиніна здивувала підписників образом у смарагдовій блузці, яка підкреслила її природну красу.

Словом, Маша Єфросиніна розкрила секрети свого щоденного меню і розповіла, що любить їсти протягом дня і як підтримує себе у формі.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Маша Єфросиніна
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