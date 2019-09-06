"Бомбезний тандем": стильна Лілія Ребрик з партнером позувала біля трактора

Ведуча потішила мережу яскравим знімком
Лілія Ребрик - справжня ікона стилю, адже вона регулярно захоплює стильними і ефектними образами, які приміряє в рамках ранкового шоу. Крім того, ведуча не втомлюється вражати своїм позитивом і енергійністю. Вона із задоволенням робить барвисті фото і показує підписникам черговий свій "образ дня". При цьому зірка екрану завжди виходить на знімках просто чудово - і нещодавно вона розкрила як же в неї це виходить.
З недавніх пір у Лілії новий ведучий - відомий шоумен Анатолій Анатоліч, і тепер весела парочка розважає українців вранці вже удвох. Ребрик опублікувала кумедне фото з крайнього ефіру, на якому вони з партнером позують біля яскраво-помаранчевого трактора.
Одягнений в спортивному стилі Анатоліч присів навпочіпки і явно зображує місцевого гопника, Ребрик же як завжди прекрасна і ніжна. Ведуча позує в синій сукні-міді з білими вставками і поясом, завершують лук туфлі-човники і масивні сережки в тон наряду.
Фото: Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч (instagram.com/liliia.rebrik)
"Сьогодні - так. Хто дивився ефір @ranok_ua ?? Діліться враженнями. Як Вам наш тандем з @anatoliyanatolich ?" - поцікавилася телеведуча.
Ще одним кадром, на якому вона діловито кудись йде, артистка поділилася в розділі сториз.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Фолловери по достоїнству оцінили атмосферний кадр і поспішили залишити свої відгуки, називаючи їх тандем просто бомбезним.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, Лілія Ребрик зачарувала ефектним образом в етно-стилі.
Раніше Лілія Ребрик показала шкільне фото і порівняла себе зі старшою донькою Діаною.