ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Судити по совісті: в прокат виходить потужна драма на реальних подіях від Дестіна Креттона

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.01.2020 - 17:02
Судити по совісті: в прокат виходить потужна драма на реальних подіях від Дестіна Креттона
Кадр з фільму "Судити по совісті"

Показ кінострічки стартує з 16 січня

В кінотеатрах України стартував показ стрічки, відзнятої на реальних подіях, - “Судити по совісті”. Головний герой фільму – темношкірий юрист, який усе своє життя присвятив пошуку справедливості. Особливо у випадках, коли утисків зазнавали найбільш незахищені верстви населення. До його рук потрапляє справа по звинувачуванню темношкірого чоловіка у вбивстві, попри те, що на момент його скоєння він був в людному місці у товаристві друзів.

Судити по совісті: трейлер та сюжет кінострічки

Судити по совісті - офіційний трейлер

«Судити по совісті» - це потужна історія, яка змушує замислитись. Стрічка, заснована на реальних подіях, розповість про молодого адвоката Браяна Стівенсона (Майкл Б. Джордан), який присвятив своє життя боротьбі за справедливість. Після закінчення Гарварду Браян мав можливість влаштуватись на прибуткову роботу. Проте замість цього він їде до Алабами, щоб захистити неправомірно засуджених і тих, хто не отримав належного захисту. У цьому йому допомагає місцева адвокатка Єва Анслі (Брі Ларсон).

Один з перших і найважчих випадків у кар’єрі Браяна – справа Волтера МакМіллана (Джеймі Фокс). У 1987 році його засудили до смерті за вбивство 18-річної дівчини, хоча були докази, які доводили невинуватість МакМіллана. А єдине свідчення проти нього надав злочинець, який мав мотив збрехати. Узявшись за цю непросту справу, Браян виявляється втягнутим у лабіринт несправедливих юридичних і політичних маневрів, а також відкритого і безсоромного расизму по відношенню до Волтера та інших звинувачуваних.

Кадри з фільму

Деталі:

  • Дата старту: 16.01.2020
  • Формат: 2D
  • Країна: США
  • Студії: Warner Bros. Pictures
  • Тривалість: 136 хвилин
  • Жанр: Драма
  • Режисер: Дестін Креттон
  • Актори: Майкл Б. Джордан, Джеймі Фокс, Брі Ларсон, Рейф Сполл, О'Ші Джексон молодший, Тім Блейк Нельсон, Роб Морган
  • Композитор: Джоель П. Вест
Інтим з андроїдом і раби-репліканта: 5 прогнозів "Той, хто біжить по лезу", які так і не здійснилися в 2019 році Топ-10 кращих фільмів 2019 року обов’язкових до перегляду
Новини України фильмыпремьера
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся