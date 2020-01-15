У прокат виходить головна комедія зими «Хто тобі доктор?» (відео + фото)

Кадр з фільму «Хто тобі доктор?»

З 16 січня у прокат виходить сама смішна комедія цієї зими «Хто тобі доктор?»

Уляна Супрун наполягає, що у кожного має бути сімейний лікар. Ви вже точно знаєте, хто ваш? Оскільки за сюжетом цієї комедії, у чергового лікаря напередодні Різдва прихопило поясницю, і, щоб не залишити пацієнтів без допомоги під час свят та уберегти себе від звільнення, він умовив простого кур'єра з Über ходити на виклики замість себе. Це смішно до сліз!

Хто тобі доктор? - офіційний трейлер

Образ кур'єра на екрані втілює супер зірка французької комедії Хакім Джеміль – гуморист, який став відомий завдяки численним відео на YouTube і персональним шоу на ТБ.

«Хто тобі доктор?» в кіно з 16 січня!

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Хто тобі доктор? - деталі прем'єри

Та що Ви знаєте про удачу? Ось Серж виявився одним єдиним черговим лікарем на Святвечір. І, як Ви можете собі уявити, викликів у нього більш ніж достатньо, колись навіть перепочити. А адже роки вже зовсім не ті, болі в спині не дають спокійно проходити через такі навантаження, ось і в цей самий невідповідний момент його спина не витримала. Але досить вдало повз проїжджав постачальник піци по імені Мальок, який не проти допомогти старому докторові у його справі. Хлопець буде отримувати підказки від професіонала через навушник, що має створити видимість, що сам Мальок і є тим самим лікарем. Але кумедних ситуацій за цей вечір буде безліч!

Кадри з фільму