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Стрьомно все: Надя Дорофєєва поскаржилася на депресивний карантинний настрій

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.04.2020 - 10:32
Стрьомно все: Надя Дорофєєва поскаржилася на депресивний карантинний настрій
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачці стали властиві перепади настрою

Надя Дорофєєва нещодавно відсвяткувала 30-річчя – в цьому році дата випала на карантин і іменинниця відзначила ювілей будинку, але залишилася задоволена і щаслива, адже її тепло і трепетно привітала величезна кількість людей! Надя зізнається, що самоізоляція дається їй не завжди просто і вона страждає від перепадів настрою. Про це співачка написала відвертий пост в Instagram.

Зірка показала свій стильний "карантинний" образ. Надя позує поруч з гаражем свого приватного будинку. Вона одягнена в чорну футболку з великим написом, джинси-"варенки" з завищеною талією та необробленим краєм (тренд сезону), чорну шапку і сонячні окуляри. На ногах – оригінальні чорні шкіряні черевики з вирізами з боків.

Стрьомно все: Надя Дорофєєва поскаржилася на депресивний карантинний настрій

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Друзі, а як ваші справи? Як ваш моральний стан на карантині? У мене, наприклад, настрій сильно скаче. Я самовмотивований людина і використовую час у більшості випадків з користю звичайно, але і без відпочинку не обходиться, але все ж бувають депресивні дні, ось як сьогодні. Прям з ранку, ні з того ні з сього сумні карантинні думки, типу "ох, що ж буде далі", "хоч би не захворіти", "стрьомно все". А буває навпаки, таке божевільне завзяття до нових звершень, купа сил і енергії", - зізналася вона в перепадах настрою на самоізоляції.

  • Красуня
  • Надюшка наш атом
  • Шикарна
  • Яка стильна
  • Класна взуття, ну і ти теж
  • Красива
  • Видно, що ти в мамуся така красива
  • Яка гарна
  • Образ - супер, неорденарная

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва влаштувала стильний домашній фотосет в толстовках і засвітила довгі ніжки.

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