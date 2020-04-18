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Надя Дорофєєва проговорилися, де її можна зустріти в Києві і поділилася секретом стилю

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.04.2020 - 09:47
Надя Дорофєєва проговорилися, де її можна зустріти в Києві і поділилася секретом стилю
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка назвала найдорожчі речі в гардеробі

Надя Дорофєєва давно стала для шанувальників прикладом для наслідування і іконою стилю. Сама зірка визнає, що у неї чимало комплексів і радить фанам не наслідувати, а надихатися. У співачки є власний неповторний стиль, який відрізняє її від інших, а ось його секретамиа заодно і улюбленими київськими місцями артистка поділилася з журналістами видання "The Village Україна".

Співачка зізналася, що обожнює корейська і азіатський стиль одягу, тому в її гардеробі чимало саме таких речей. Також вона назвала себе "олдскульником", бо віддає перевагу походу по магазинах, а не онлайн-шоппінгу, коли вподобану обновку можна помацати і поміряти.

"В одязі для мене на першому місці - зручність, я - фанатка oversize. Мої улюблені бренди - Alexander Wang, PUMA. Нещодавно почав подобатися Сeline - мабуть, доросла", - перерахувала марки зірка.

Надя Дорофєєва проговорилися, де її можна зустріти в Києві і поділилася секретом стилю

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Не обійшла вона стороною і мас-маркети, адже з їх асортименту також можна вибрати багато гідних речей.

"Я вважаю, що навпаки, поганий тон - бути з голови до ніг одягненою в "бренди-бренди-бренди". Зараз панує свобода вибору, потрібно перемикатися на розумне споживання - не так важливо кількість речей в гардеробі, як уміння їх міксувати. Мені подобається тенденція sustainable fashion, я колекціоную ретро-окуляри, які не соромлюся купувати в секонд-хенді, обожнюю шукати там старі об'ємні піджаки", - поділилася секретним прийомом Надя.

Також вона розповіла про найдорожчі речі у шафі. "Найдорожчі речі в гардеробі - концертні костюми, тому що їх шиють на замовлення. Пишаюся ще сумкою Celine, яку мені подарував чоловік. Мені здається, вона коштувала трохи більше 1000 євро", - зізналася співачка.

Надя Дорофєєва проговорилися, де її можна зустріти в Києві і поділилася секретом стилю

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дівчина обожнює Київ, у неї є чимало секретних місць, де вона любить прогулюватися.

"Я бувала в багатьох країнах, але красивішого, смачнішого і моднішого міста, ніж Київ, складно знайти. Мабуть, тільки Нью-Йорк може бути конкурентом. Найбільше люблю центр міста - Бессарабка, Arena City. Там у мене є кілька улюблених закладів, де я можу випити каву на самоті. Друзі підсадили мене на район Золоті Ворота. Там класно прогулюватися, заглядати в арт-простори та галереї, заходити в ресторанчики і магазини", - каже співачка.

Раніше Надя Дорофєєва разом з чоловіком Володимиром Дантесом розібрала свій гардероб і попутно поділилася стильними порадами.

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