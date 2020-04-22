Відчула особливий зв'язок: Дорофєєва в total white розсекретила кращі подарунки на день народження

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка розповіла, як відзначила 30-річчя

Наді Дорофєєвої 21 квітня виповнилося 30 років! Свій день народження зірка хоч і зустріла на карантині вдома, але він став яскравою і незабутньою подією завдяки всім, кому не байдужа співачка. Її чоловік Володимир Дантес з гумором написав про дружину і привітав її зі знаменною датою, а сам день був щедрим на зворушливі моменти, щирі слова і зворушливі жести. Щаслива іменинниця звернулася до всіх, хто розмалював її день народження яскравими фарбами, зі сторінки в instagram.

Співачка зображена в домашній обстановці. Її святковий образ – зручний і вільний total white: білосніжна сорочка оверсайз, спортивні світлі штани, масивні кросівки. Її волосся акуратно укладені, на обличчі – легкий і освіжаючий макіяж. Надя показує мову і не може стримати посмішку.

"Мій карантинний День Народження - дуже! Я відчула стільки любові: від сім'ї, яка далеко, але надіслала мені просто нереальне відео-привітання, від якого мурашки і сльози щастя; Від улюблених друзів, які своїми веселими видосами не давали ні на секунду бути без посмішки; Від шанувальників, які забомбили мої соцмережі добрими словами, відосами, фотками і поздравленками; Від друзів колег, які мені співали, складали вірші, приколювалися і говорили багато всього приємного. Ну а зараз я вдома, зі своєю карантинної родиною - і ми тільки починаємо гуляти. Знаєте, в цей День Народження я відчула особливий зв'язок з дорогими мені людьми. Все-таки карантин повернув в наші життя істинні цінності. Дякую всім за привітання. Люблю", – написала співачка.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Будь щаслива! З Днем народження", - відзначився під постом Юрій Горбунов. Продюсер Ірина Горова залишила для іменинниці сердечка. А шанувальники вітали зірку і задарювали її компліментами.

Суперова фотка

Сонечко наше

І ми тебе дуже сильно любимо

Тепер тобі тридцять. Пісня Вови стає актуальною

Така красива іменинниця

Ти дуже красива

Ти прекрасна

Яка ж Ви сонячна!

Ти найкраща

Ікона стилю

Скріншот коментарів

До речі, колеги Наді, включаючи екс-учасника гурту "Время и Стекло" Олексія Позитива Завгороднього, записали для неї спеціальну пісню і навіть зняли карантинний кліп, чим зворушили іменинницю.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва розкрила деталі стосунків з Володимиром Дантесом і розповіла про весілля.