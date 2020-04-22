ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Відчула особливий зв'язок: Дорофєєва в total white розсекретила кращі подарунки на день народження

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.04.2020 - 09:56
Відчула особливий зв'язок: Дорофєєва в total white розсекретила кращі подарунки на день народження
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка розповіла, як відзначила 30-річчя

Наді Дорофєєвої 21 квітня виповнилося 30 років! Свій день народження зірка хоч і зустріла на карантині вдома, але він став яскравою і незабутньою подією завдяки всім, кому не байдужа співачка. Її чоловік Володимир Дантес з гумором написав про дружину і привітав її зі знаменною датою, а сам день був щедрим на зворушливі моменти, щирі слова і зворушливі жести. Щаслива іменинниця звернулася до всіх, хто розмалював її день народження яскравими фарбами, зі сторінки в instagram.

Співачка зображена в домашній обстановці. Її святковий образ – зручний і вільний total white: білосніжна сорочка оверсайз, спортивні світлі штани, масивні кросівки. Її волосся акуратно укладені, на обличчі – легкий і освіжаючий макіяж. Надя показує мову і не може стримати посмішку.

"Мій карантинний День Народження - дуже! Я відчула стільки любові: від сім'ї, яка далеко, але надіслала мені просто нереальне відео-привітання, від якого мурашки і сльози щастя; Від улюблених друзів, які своїми веселими видосами не давали ні на секунду бути без посмішки; Від шанувальників, які забомбили мої соцмережі добрими словами, відосами, фотками і поздравленками; Від друзів колег, які мені співали, складали вірші, приколювалися і говорили багато всього приємного. Ну а зараз я вдома, зі своєю карантинної родиною - і ми тільки починаємо гуляти. Знаєте, в цей День Народження я відчула особливий зв'язок з дорогими мені людьми. Все-таки карантин повернув в наші життя істинні цінності. Дякую всім за привітання. Люблю", – написала співачка.

Відчула особливий зв'язок: Дорофєєва в total white розсекретила кращі подарунки на день народження

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Будь щаслива! З Днем народження", - відзначився під постом Юрій Горбунов. Продюсер Ірина Горова залишила для іменинниці сердечка. А шанувальники вітали зірку і задарювали її компліментами.

  • Суперова фотка
  • Сонечко наше
  • І ми тебе дуже сильно любимо
  • Тепер тобі тридцять. Пісня Вови стає актуальною
  • Така красива іменинниця
  • Ти дуже красива
  • Ти прекрасна
  • Яка ж Ви сонячна!
  • Ти найкраща
  • Ікона стилю

Скріншот коментарів

До речі, колеги Наді, включаючи екс-учасника гурту "Время и Стекло" Олексія Позитива Завгороднього, записали для неї спеціальну пісню і навіть зняли карантинний кліп, чим зворушили іменинницю.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва розкрила деталі стосунків з Володимиром Дантесом і розповіла про весілля.

Дантес поскаржився, що карантин зруйнував їх з Дорофєєвою плани на святкування її 30-річчя Надя Дорофєєва проговорилися, де її можна зустріти в Києві і поділилася секретом стилю
Новини України Надя Дорофеєва
Styler
On Top