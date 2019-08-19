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Пристрасті розпалюються: Алессандра Амбросіо засипала мережу фото з "гарячими" подругами

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.08.2019 - 22:33
Пристрасті розпалюються: Алессандра Амбросіо засипала мережу фото з "гарячими" подругами
Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

38-річна знаменитість влаштувала нову фотосесію на пляжі

Алессандра Амбросіо регулярно ділиться своїми гарячими фото. На її сторінці мало не щодня з'являються нові кадри в спокусливих купальниках. А тепер вона вирішила здивувати фоловерыв, запостив цілу серію кадрів з подругами. Всі дівчата, включаючи 38-річну Амбросіо, одягли яскраво-червоні купальники. Тільки якщо інші моделі, які, до речі, всі блондинки, одягнені в бікіні, Алессандра приміряла суцільний купальник.

Пристрасті розпалюються: Алессандра Амбросіо засипала мережу фото з &quot;гарячими&quot; подругамиПристрасті розпалюються: Алессандра Амбросіо засипала мережу фото з &quot;гарячими&quot; подругамиАлессандра з подругами (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Фотосесіію вони влаштували на грецькому острові Міконос. Зроблена вона явно для бренду Алессандри GAL Floripa. А тому життєрадісна атмосфера, лытня безтурботність і накал пристрастей тут як тут.

Алессандра залишилася дуже задоволена цією фотосесією, що опублікувала відразу кілька постів, супроводивши їх зухвалими підписами. «96° в тіні», – написала вона під кадром, де красуні заходять у воду, обійнявшись. Варто відзначити, що всі 4 дівчини виглядають, немов професійні манекенниці. Гладка шкіра, підтягнуті стрункі фігури, розкішне волосся... Справжні пляжні спокусниці!

Пристрасті розпалюються: Алессандра Амбросіо засипала мережу фото з &quot;гарячими&quot; подругамиДівчата насолоджуються відпочинком (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

До речі, відпочивати Алессандра віддає перевагу не тільки в жіночій компанії. Зі своїм коханим Нікого Одді вона намагається проводити максимум часу. Нещодавно папараці застукали їх за вечірньою прогулянкою. Млдлды люди йшли міцно тримаючись за руки і виглядали як завжди – щасливими і безтурботними.

Пристрасті розпалюються: Алессандра Амбросіо засипала мережу фото з &quot;гарячими&quot; подругамиЧервоний пасуэ Алессандры (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нагадаємо, Алессандра і італійський бізнесмен Ніколо Одді почали зустрічатися близько року тому. За кілька місяців до цього вона остаточно розлучилася з батьком своїх дітей. До речі, з новим бойфрендом мами вони відмінно ладнають. Модель не раз показувала урочисті сімейні вечері і дні народження, де присутні всі члени їх сім'ї і панує повна гармонія. Тим не менш, за рамки романтичних відносин Алессандра і Ніколо поки не переходять і не поспішають зв'язувати себе узами шлюбу.

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