Страшно й ризиковано: Різатдінова розсекретила екстремальну репетицію для Танців з зірками 2019

Анна Різатдінова ( фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимнатска поділилася ексклюзивними відео

Одинадцятий прямий ефір шоу Танці з зірками 2019 був сповнений приємних сюрпризів. Так, ведучою балкона стала чарівна Регіна Тодоренко, шанувальники проекту знову змогли оцінити ефектну пару Наталії Могилевської та Влада Ями на паркеті. Танцювальні номери учасників з зірками минулих сезонів, затамувавши подих, оцінювали глядачі і судді, які були вражені изобрательностью знаменитостей. Одним з яскравих номерів випуску став танець темпераментного тріо – Ганни Різатдінової, Олександра Прохорова і Іраклія Макацарії.

Гімнастка вийшла на паркет у супроводі двох красенів. Тріо станцевало запальний танець ча-ча-ча і рассказло історію любові і боротьби за увагу темпераментом прекрасної леді.

Одна з підтримок в номері була настільки складною і навіть екстремальною, що сама Катерина Кухар затамувала подих під час танцю. "Хочу вас трохи посварити. Та підтримка, на яку ви наважилися, повинна була бути неймовірною, але, чесно кажучи, у нас з Владом, мені здавалося, зупиниться зараз серце. Вона була неймовірно небезпечною!" - зізналася прима-балерина.

"Ми багато працювали над цією підтримкою! І вона правда оч страшна і ризикована. На ефірі у нас вона не вийшла, тому я залишаю тут всі етапи її підготовки .Гортайте карусель і Обов'язково додивіться до кінця самий ідеальний варіант нашого екстриму", - підписала захоплюючі дух кадри Ганна.

Ганна Різатдінова, Олександр Прохоров і Іраклі Макацарія (фото:instagram.com/maqatsa)

Під постом не втримався від коментаря і кконкурент Анни на Танцях з зірками 2019 Володимир Остапчук. "Все було чудово, ви великі розумники і ставите таку планку всім, що ми тихо молимося", - з гумором зазначив шоумен.

Скріншот коментарів

Шанувальники пари Різатдінової і Прохорва поспішили запевнити – номер був дійсно видовищним, а цілеспрямованість і працьовитість зірок заслуговує захоплення.

Як гарно! Трудоголіки

Ви молодці! Зроблена нереально важка робота! Так,шкода,що на ефірі не вийшло,але Ви знаєте,що Ви це можете зробити! Браво!

Що тут скажеш - вам залишилося завоювати тільки цырковые номери. У фіналі Ганнуся напевно буде парити під куполом. Тому що вище просто нікуди. Ви нереальні і це факт

Шкода що не вийшло вчора а прямому ефірі, надзвичайно гарно

Ефектна підтримка,шкода що не вийшло . Але ви молодці, танець дуже красивий

Скріншот коментарів

Різатдінова, Прохоров і Макацарія на Танцях з зірками (відео: YouTube)

Раніше під час одинадцятого прямого ефіру Танців з зірками 2019 Наталя Могилевська зізналася у коханні обранцеві на всю країну.