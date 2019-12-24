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Було дивно: Міс Україна-2019 натякнула на нечесність конкурсу Міс світу

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.12.2019 - 15:34
Було дивно: Міс Україна-2019 натякнула на нечесність конкурсу Міс світу
Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

Маргарита Паша розповіла про закулісся конкурсу Міс світу

Міс Україна-2019 Маргарита Паша потрапила в топ-40 найкрасивіших дівчат на "Міс Світу 2019" в Лондоні, який відбувся 14 грудня, але, на жаль, не дійшла до фіналу. Втім, дівчина переглянула своє ставлення до конкурсів краси і стала тільки мудрішими і досвідченішими. Українська красуня зважилась на відвертість і зізналася в сторіз Instagram, що журі вже з перших днів виділило фавориток, а на третій день підготовки до конкурсу в Лондоні вона зрозуміла, що не переможе.

"Скажу чесно, з першого дня виділяли конкретні країни. Для мене це було дивно, так як на учасницю ніхто не дивився, а тільки лише на країну, яку вона представляє", - поділилася своїми спостереженнями українська красуня.

Також модель заявила, що вже на третій день на конкурсі зрозуміла, що перемоги їй не бачити.

Було дивно: Міс Україна-2019 натякнула на нечесність конкурсу Міс світу

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

На третій день перебування на конкурсі я зрозуміла. І підтвердила це під час спілкування з членами журі. Коли вони сказали: "Ви коли повернетеся додому, запросіть, будь ласка, нас до себе в країну", - згадує Маргарита.

Було дивно: Міс Україна-2019 натякнула на нечесність конкурсу Міс світу

Було дивно: Міс Україна-2019 натякнула на нечесність конкурсу Міс світу

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

Оскаржувати чесність конкурсу "Міс світу" дівчина не збирається – не бачить в цьому сенсу. "А чи є в цьому сенс? Заявити всім і всьому світу, що ми "борці за справедливість". "Ніколи не сперечайся з дурнем. Спочатку він опустить тебе до свого рівня, а потім задавить досвідом", - процитувала вона відомий вислів.

Було дивно: Міс Україна-2019 натякнула на нечесність конкурсу Міс світу

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

На конкурсі Маргарита знайшла друзів. Найбільше вона спілкувалася з представницями Білорусі, Болгарії, Польщі, Аруби, Грузії та Киргизстану. "Я спілкувалася з усіма учасницями. Спортивні змагання дуже зблизили нас", - зізнається модель.

Було дивно: Міс Україна-2019 натякнула на нечесність конкурсу Міс світу

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

Нагадаємо, що Маргарита Паша підкорила виходом в розкішній вечірній сукні з пір'ям.

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