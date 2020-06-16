Стільки щастя: Віра Брежнєва поділилася рідкісними кадрами з чоловіком, доньками і мамою

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

У новому відео на пісню "Просто люди" співачка показала свою велику родину

Віра Брежнєва і на карантині не припиняла творити, в результаті чого на початку літа співачка випустила новий міні-альбом V. Одна з пісень під назвою "Просто люди" вийшла дуже зворушливою, адже артистка присвятила її коханій сім'ї і людям. На своїй сторінці в Instagram поділилася виконавиця гарним міні-кліпом на цю композицію, в який увійшли кадри з її особистого життя.

В ролик Брежнєвої потрапили кілька моментів з участю її чоловіка Костянтина Меладзе. При цьому багато кадрів були опубліковані вперше – Віра показала, як катається з коханим на машині, подорожує разом з ним і відпочиває вдома.

Також у відео можна побачити дочок співачки - Соню і Сару, її моложаву маму Тамару Галушку, яка нещодавно відзначила свій день народження, і сестер.

Віра Брежнєва випустила зворушливий кліп на пісню "Прості люди" (відео: instagram.com/ververa)

Артистка також поділилася історією створення пісні і кліпу.

"Коли я слухаю цю пісню, уявляю , як їду в машині з відкритим вікном, йду чи стою десь, в обличчя дме вітер, а на обличчі щаслива посмішка від того, що мене наповнює... Як і зараз, коли читаю ваші відгуки з приводу мого міні-альбому #V. ДЯКУЮ!!! Тепер детальніше.



Скажу чесно, найближчі 5 років я не хотіла використати слово ЛЮБОВ у своїх нових піснях. Поки не почула її... Я переслухую сотні демо, які мені надсилають, але вкрай рідко щось чіпляє. Цей трек талановитої української дівчини-автора Яни Дрюпиної я почула в перший раз, коли їхала в Сапсані в Петербург. І демо на репіті крутилося у мене всю дорогу (близько 4 годин). В цей час я, сидячи в навушниках, дивилася у вікно, де проносилася повз картинка на такій же швидкості, як проноситься життя. І в суєті ми забуваємо про головне - прості істини.. «Адже ми просто люди , яким необхідна любов...» Саме так я вирішила почати свій альбом. Але демо-версія була в дуже сирому вигляді... і я попросила @monatik_official з його талановитою командою зробити аранжування для неї. Коли я отримала фінальний результат - я була в захваті, тому що пазл зійшовся!!!!" - розповіла Брєжнєва.

Більшості шанувальників пісня сподобалась і вони зазначили, що від Віри йде багато тепла,любові і позитиву.

Раніше Віра Брежнєва зізналась, чому відмовилася від пишного весілля з Меладзе.

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Автор: Lite