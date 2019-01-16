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Стильний вихід: Меган Маркл показалася на публіці в бюджетній сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.01.2019 - 19:12
Стильний вихід: Меган Маркл показалася на публіці в бюджетній сукні
Фото: Меган Маркл під час робочої поїздки (twitter.com/KensingtonRoyal)

Герцогиня Сассекська вийшла у світ у сукні демократичного бренду з лінійки для вагітних

У середу, 16 січня, герцогиня Сассекська Меган Маркл вирушила з робочим візитом у благодійну зоозахистну організацію Mayhew, яка займається наданням допомоги тваринам. Про це повідомляється в Twitter Кенсінгтонського палацу.

Для виходу в світ дружина принца Гаррі вибрала стримане і елегантно світле плаття-міді до колін бренду H&M вартістю всього 35 доларів. Наряд з лінійки для вагітних підкреслив її кругленький живіт.

Стильний вихід: Меган Маркл показалася на публіці в бюджетній сукні

Фото: Меган Маркл під час робочої поїздки (twitter.com/KensingtonRoyal)

Вона доповнила свій образ молочним пальто Emporio Arman за 2500 доларів і туфлями на тонкій шпильці від Manolo Blahnik і сумкою бренду Stella McCartney.

 

Фото: Меган Маркл під час робочої поїздки (twitter.com/KensingtonRoyal)

Герцогиня Сассекська поспілкувалася не тільки з представниками організації, але і з хвостатими підопічними, адже Меган обожнює тварин, зокрема, собак.

У серпні минулого року герцог і герцогиня Сассекські взяли цуценя породи лабрадор.

Нагадаємо, що Меган Маркл розсекретила дату майбутніх пологів під час візиту в благодійну організацію міста Беркенхед, куди вона відправилася разом з принцом Гаррі.

До речі, чутки про непросту вдачу Меган Маркл підтвердилися після того, як охоронець герцогині Сассекської написала заяву про звільнення. Це не перший випадок, коли персонал біжить від "монстра Маркл", як її очі прозвали в Кенсингтонському палаці з-за підвищеної вимогливості.

Відео: РБК-Україна

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