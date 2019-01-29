Стильний інді-рок у Нацвідборі на Євробачення: 10 цікавих фактів про групу Braii

Під час Нацвідборів група виконає пісню "Maybe"

Онлайн первого этапа Нацотбора на Евровидение 2019 состоится уже 9 февраля. На сцену выйдет первая восьмерка участников, которые будут бороться за право представлять Украину на престижном музыкальном конкурсе. Отметим, что ранее стал известен порядок выступления артистов.

Из 16-ти участников свои таланты также продемонстрирует группа Braii, которая выступит во время второго полуфинала 16 февраля.

LITE собрал топ-10 интересных фактах о группе Braii.

Braii — Maybe

#1 Попадание в Национальный отбор на Евровидение 2019 стало неожиданностью для группы. После того, как Braii отправили песню, с ними связался Руслан Квинта (музыкальный продюсер Нацотборов на Евровидение) и сказал, что будет рад видеть в отборе именно такую музыку. В прессе говорят, что Braii представляют не только самих себя, но "всю украинскую альтернативную сцену".

#2 Фронтвумен Braii Оксана Брызгалова — владелица и основатель студии "Исток" — одной из лучших студий звукозаписи в Украине. В списке клиентов студии такие музыканты, как Jamala, O.Torvald, Бумбокс, LAYAH, INDT и многие другие.

Группа Braii (фото: Саша Острогляд)

#3 Название Braii не имеет никакого значения. Но если ввести в поисковике слово Braii, вы наткнетесь на большой выбор картинок колбасок гриль.

#4 Дебютный EP группы под названием "City Of Nothing" вышел в мае 2018. Релиз включает в 5 песен. Он был записан в студии "Исток" всего за неделю.

#5 Кроме прочих, в дебютный ЕР входит сингл "On The Bottom". Лидер группы Оксана Брызгалова признается, что слова и мелодия песни пришли к ней во сне.

Braii — On The Bottom

#6 Важным участником группы является опытный саунд-продюсер Алексей Кривошеев. Он никогда не появляется на сцене, но именно благодаря ему Braii удалось достичь своего уникального "сырого" звучания.

#7 Группа планировала выпустить второй мини-альбом уже в начале весны, но в процессе работы над релизом было написано более 10 новых песен. Так, Braii приняли решение записать полноформатный альбом. Работа над ним идет прямо сейчас, а релиз намечен на начало осени 2019 года.

#8 Видео на песню "City of nothing" сняла известный клипмейкер Таню Муиньо на пленку 8 мм. Для естественности и натуральности Оксана пьет в кадре настоящий алкоголь. В том числе, вино и абсент. Видео снимали на протяжении 4х дней в разных частях Нью-Йорка.

Braii — City of Nothing

#9 Любимую гитару модели Fender Jaguar 1964 года, на которой Оксана играет на концертах, фронтвумен Braii купила в магазине винтажных гитар в районе Гринвич-Виллидж в Нью Йорке. Тот же продавец продавал гитары Бобу Дилану и Патти Смит.

#10 В клипе на песню "Complicated" Оксана раз за разом падает с обрыва. В самом клипе это показано 5 раз. Но на самом деле было снято около 80-ти дублей различных падений. По окончанию съемок лидер Braii была в ссадинах и порезах от сухих веток и кустов, скрытых под песчаной насыпью. К слову, главную роль в клипе вместе с ней исполнили Рома Бахарев из группы Bahroma. Как и Braii, Bahroma вошли в число участников Нацотбора на Евровидение в 2019 году. Bahroma выступят в первом полуфинале. А за Braii можно будет поболеть уже во втором полуфинале. Группа исполнит песню "Maybe", послушать которую можно уже сейчас.

Braii — Complicated

Отметим, ранее певица TAYANNA заявила, что не будет принимать участия в Нацотборе на Евровидение 2019. Стало известно, кто занял ее место.