Стильний інді-рок у Нацвідборі на Євробачення: 10 цікавих фактів про групу Braii

Група Braii (фото: Саша Острогляд)

Під час Нацвідборів група виконає пісню "Maybe"

Онлайн першого етапу Нацвідбору на Євробачення 2019 відбудеться вже 9 лютого. На сцену вийде перша вісімка учасників, які будуть боротися за право представляти Україну на престижному музичному конкурсі. Зазначимо, що раніше став відомий порядок виступу артистів.

З 16-ти учасників свої таланти також продемонструє група Braii, яка виступить під час другого півфіналу 16 лютого.

LITEзібрав топ-10 цікавих фактів про гурт Braii.

Braii — Maybe

#1 Потрапляння в Національний відбір на Євробачення 2019 стало несподіванкою для групи. Після того, як Braii відправили пісню, з ними зв'язався Руслан Квінта (музичний продюсер Нацвідборів на Євробачення) і сказав, що буде радий бачити у відборі саме таку музику. У пресі говорять, що Braii представляють не лише самих себе, але "всю українську альтернативну сцену".

#2 Фронтвумен Braii Оксана Бризгалова — власниця і засновник студії "Исток" — однієї з найкращих студій звукозапису в Україні. У списку клієнтів студії такі музиканти, як Jamala, O.Torvald, Бумбокс, LAYAH, INDT і багато інші.

Гурт Braii (фото: Саша Острогляд)

#3 Назва Braii не має ніякого значення. Але якщо ввести в пошуковику слово Braii, ви натрапите на великий вибір картинок ковбасок-гриль.

#4 Дебютний EP групи під назвою "City Of Nothing" вийшов у травні 2018. Реліз включає в 5 пісень. Він був записаний в студії "Исток" всього за тиждень.

#5 Крім інших, в дебютний ЕР входить сингл "On The Bottom". Лідер групи Оксана Бризгалова зізнається, що слова і мелодія пісні прийшли до неї уві сні.

Braii — On The Bottom

#6 Важливим учасником групи є досвідчений саунд-продюсер Олексій Кривошеєв. Він ніколи не з'являється на сцені, але саме завдяки йому Braii вдалося досягти свого унікального "сирого" звучання.

#7 Група планувала випустити другий міні-альбом вже на початку весни, але в процесі роботи над релізом було написано понад 10 нових пісень. Так, Braii ухвалили рішення записати повноформатний альбом. Робота над ним йде прямо зараз, а реліз заплановано на початок осені 2019 року.

#8 Відео на пісню "City of nothing" зняла відомий кліпмейкер Таню Муиньо на плівку 8 мм. Для природності і натуральності Оксана п'є в кадрі справжній алкоголь. В тому числі, вино і абсент. Відео знімали протягом 4х днів у різних частинах Нью-Йорка.

Braii — City of Nothing

#9 Улюблену гітару моделі Fender Jaguar 1964 року, на якій Оксана грає на концертах, фронтвумен Braii купила в магазині вінтажних гітар в районі Грінвіч-Віллідж в Нью Йорку. Той же продавець продавав гітари Бобу Ділану і Патті Сміт.

#10 У кліпі на пісню "Complicated" Оксана раз за разом падає з обриву. В самому кліпі показано 5 разів. Але насправді було знято близько 80-ти дублів різних падінь. По закінченню зйомок лідер Braii була в саднах і порізах від сухих гілок та кущів, прихованих під піщаним насипом. До речі, головну роль в кліпі разом з нею виконали Рома Бахарєв з групи Bahroma. Як і Braii, Bahroma увійшли в число учасників Нацвідбору на Євробачення в 2019 році. Bahroma виступлять у першому півфіналі. А за Braii можна буде повболівати вже у другому півфіналі. Група виконає пісню "Maybe", послухати яку можна вже зараз.

Braii — Complicated

Зазначимо, раніше співачка TAYANNA заявила, що не буде брати участі у Нацвідборі на Євробачення 2019. Стало відомо, хто зайняв її місце.