Стильні і щасливі: Надя Дорофєєва захопила прогулянкою з мамою по Барселоні

Надя Дорофєєва, яка зовсім недавно заінтригували сімейними пригодами, продовжує насолоджуватися сонячним відпочинком з мамою Ольгою в Іспанії. Нагадаємо, що жінка зі своєю зірковою донькою відлетіли в Барселону. При цьому Дорофєєва вже підкреслювала, що вони полетіли туди не просто так. Але про всі деталі вона розповість пізніше, після прильоту в Україну. До речі, Дорофєєва вирішила взяти невелику перерву після концерту групи "Время и Стело" у Києві. Більше того, колектив оголосив про всеукраїнське турне по Україні "VISLOVO". Трохи відпочити і розслабитися Дорофєєва вирішила в компанії мами, з якою полетіла кілька днів тому в Іспанію. Не складно здогадатися, що мама з донькою чудово проводять час разом.

На своїй сторінці в мережі instagram Дорофєєва опублікувала серію фото з однієї з прогулянок по столиці автономної області Каталонія. Окремої уваги заслуговує розслаблений повсякденний образ Наді. Який також відповідає трендам осені 2019. Для прогулянки з мамою по Барселоні солістка групи "Время и Стекло" вибрала трендовий цієї осені total black образ. Співачка позує в чорних облягаючих штанях з лацканами, об'ємній куртці. Особливо в очі кидається деталь образу, а саме - черевики на масивній підошві.

Стильна Надя Дорофєєва а Барселоні (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також Надя показала фото зі скульптурами на набережній. На тлі однієї з них також сфотографувалася Ольга Дорофєєва.

Мама Наді Дорофєєвої Ольга (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

До речі, раніше Надя нарешті пообіцяла здійснити мрію мільйонів своїх фанатів. І запише влог з мамою!

“На численні прохання, в новому випуску DoDo VLOG ви знову побачите наші з мамою пригоди. Ми на кілька днів прилетіли в Барселону, поєднуємо приємне з корисним...але про це пізніше", - інтригує Дорофєєва.

Нагадаємо, Дорофєєва та Позитив розповіли про своє знайомство і відносинах!

За словами Позитива, доленосна зустріч відбулася в автобусі.

"Це була зустріч по дорозі в "Артек", коли ми їхали в одному автобусі. Я тоді не знав, як вона співає. Але потім, коли побачив Надю на сцені, все стало зрозуміло. Я навіть пам'ятаю, Надя, яку ти пісню співала. Англійською. І зняв цей виступ на відео. У мене десь зберігся запис", - поділився Олексій.