Стильні Осадча та Світоліна одночасно блиснули стрункими ніжками (фото)

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Світоліна блиснула в нарядах від Moschino

Осадча та Світоліна зустрілися під час вечірки на честь запуску нової капсульної колекції італійського бренду Moschino разом з H&M. Стильний захід, який пройшов у Києві 6 листопада, також відвідала команда програми "Світське життя" з Катею Осадчою.

Цікаво, що розважала гостей презентації зоряна діджей DoDo — Надя Дорофєєва. Солістка поп-групи "Время и Стекло" блиснула в образі крутої "R'n'B-діви".

Під час презентації Осадча також змогла поспілкуватися з іменитою українською тенісисткою Еліною Світоліною. Зазначимо, що 24-річна спортсменка претендує на звання кращої тенісистки Жіночої тенісної асоціації в жовтні 2018.

На своїй instagram-сторінці Осадча опублікувала спільний знімок зі Світоліною. При цьому обидві красуні позують в дуже стильних вбраннях. Шанувальники ведучої і спортсменки зазначили, що вони виглядають шикарно — стрункі, довгоногі красуні.

"Чемпіонка Еліна Світоліна. Вітаємо четверту ракетку світу і пишаємося", — підписала знімок Осадча.

Катя Осадча і Еліна Світоліна (фото: instagram.com/kosadcha)

До речі, на Світоліній — боді і оригінальний бомбер з козирком від бренду Moschino. Одяг прикрашений сміливим принтом у вигляді компакт-диска ("фішка" нової лінійки).

Свій образ Світоліна доповнила укороченими чорними джинсами з декоративними дірками, а також черевиками на масивному каблуці.

Еліна Світоліна під час презентації капсульної колекції Moschino і H&M (фото: instagram.com/elisvitolina)

Осадча ж сформувала свій вечірній образ з оригінальних штанів із завищеною талією, короткою шкіряною курткою. Яскрава родзинка образу Осадчої, як завжди, — капелюшок. На цей раз телеведуча віддала перевагу одному з найбільш трендових в цьому сезоні головних уборів — кашкетові, з яким за популярністю зараз може конкурувати хіба що чалма.

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники Осадчої також залишили кілька захоплених відгуків з приводу зустрічі знаменитої ведучої і спортсменки.

"Молодець! Гордість наша!" — захоплюється sitilita.

"Пишаємося", — підтримує valentina.zp.ua.

"Молодчинка", — хвалить mgdecorations.

"Які красуні!" — зазначає nata_liksa.

Катя Осадча і Еліна Світоліна на черговому світському заході в Києві (фото: instagram.com/kosadcha; instagram.com/elisvitolina)

Нагадаємо, раніше Катя Осадча приємно порадувала своїх шанувальників, показавши своє архівне дитяче фото. На знімку ведучій не більше трьох років.

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