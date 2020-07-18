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В стильному платті-сорочці: Джамала показала прогулянку з новонародженим сином

Субота 18 липня 2020 17:33
В стильному платті-сорочці: Джамала показала прогулянку з новонародженим сином
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Співачка посиділа в кафе з маленьким Селім-Гіраєм

Джамала була досить активною під час другої вагітності, незважаючи на те, що вона припала на час карантину. І після народження другого сина також не стала засиджуватися вдома - співачка вже встигла виступити на сцені і регулярно гуляє з малюком на свіжому повітрі. А днями і зовсім влаштувала вилазку в світ - посиділа в кафе разом з молодшим синочком.

Для зустрічі з подругами артистка вибрала кав'ярню свого чоловіка Бекіра. Поки Селім-Гірай, який народився всього місяць тому, солодко спав у колясці, його зіркова мама поспілкувалася з друзями і трохи відпочила.

Для прогулянки Джамала вибрала стильне чорне плаття-сорочку до щиколоток, яке доповнила кросівками м'ятного кольору. Вона також зробила легкий макіяж, а волосся залишила розпущеним.

В стильному платті-сорочці: Джамала показала прогулянку з новонародженим сином

В стильному платті-сорочці: Джамала показала прогулянку з новонародженим сином

Вільний крій вбрання не дозволяє добре розглянути фігуру співачки, але вона вже явно почала повертати колишню форму.

"Виходити потихеньку з затишної нірки", - прокоментувала кадри задоволена Джамала.

В стильному платті-сорочці: Джамала показала прогулянку з новонародженим сином

В стильному платті-сорочці: Джамала показала прогулянку з новонародженим сином

Джамала з маленьким сином посиділа з друзями в кав'ярні (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Підписники відразу ж відзначили, що артистка прекрасно виглядає і побажали їй та малюкові здоров'я.

  • Дуже красива наша Джамала
  • Як же Вам йде материнство! Ви просто чудові
  • Дуже вас любимо і сумуємо
  • Красуня, будь здорова та щаслива, й ще скоріше у Криму
  • До чого ж гарна і приємна дівчина
  • красуня, вітаю, бажаю міцного здоров'я добра благополуччя долі гарної синочкам
  • Сонечка такі. Плаття і кросівки шикарні
  • Ви чудово виглядаєте
  • Класне плаття!

В стильному платті-сорочці: Джамала показала прогулянку з новонародженим сином

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Джамала вразила підтягнутою фігурою після пологів - співачка показала фото в сценічному вбранні для виступу.

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