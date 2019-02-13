Стильне рішення: Кейт Міддлтон вийшла у світ в трендовому твідовому костюмі

Герцогиня Кембриджська ризикнула одягнути елегантне вбрання з короткою спідницею

Кейт Миддлтон продолжает выходить в свет с рабочими визитами, приобщаясь к обсуждениям и содействуя решению социальных вопросов. Так, она посетила конференцию фонда The Royal Foundation, во время которой разбирались проблемы психического здоровья в образовательной сфере. Фото с мероприятия были опубликованы на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

В Mercer’s Hall герцогиня Кембриджская отправилась в темно-сером твидовый костюме с юбкой от Alexander McQueen и черных замшевых туфлях от Tod's. Свой лаконичный образ она дополнила серьгами от Kiki McDonough и клатчем от бренда Mulberry.

Фото: Кейт Миддлтон (twitter.com/kensingtonroyal)

Вместе с преподавателями лондонских школ жена принца Уильяма обсудила внедрение своего проекта Mentally Healthy Schools, призванного оказать психологическую помощь учащимся.

Фото: Кейт Миддлтон (twitter.com/kensingtonroyal)

Учителя признались, что главным препятствием для реализации программы является отсутствие формальной подготовки кадров.

Фото: Кейт Миддлтон (twitter.com/kensingtonroyal)

Напомним, что Кейт Миддлтон собственноручно разработала проект ландшафтного сада для выставки флористов и садоводов Chelsea Flower Show.

К слову, появление Кейт Мидлтон под руку с мужем принцем Уильямом на церемонии награждения кинопремией BAFTA вызвало фурор. Для выхода в свет герцогиня Кембриджская выбрала белое платье от Alexander McQueen и серьги с бриллиантами и жемчугом принцессы Дианы.

Ранее стало известно о серьезном запрете для няни детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Видео: РБК-Украина