Стильна Катя Осадча підкорила виходом в total white-образі

Катя Осадча відвідала Ukrainian Fashion Week
Відома ведуча Катя Осадча, яка нещодавно у сукні-вишиванці зачарувала літніми фото з чоловіком, захопила шанувальників своїм стильним образом. Нове фото Осадча виставила на своїй сторінці в Instagram.
Телеведуча одягла все біле, включаючи штани з високою талією, накидку і капелюх. Фотографію Катя зробила на Ukrainian Fashion Week, який проходить у "Мистецькому арсеналі" з 31 серпня по 4 вересня.
Катя Осадча зачарувала своїм стильним образом (фото: instagram.com/kosadcha)
У цьому році, крім 45-ти шоу і презентацій з участю 64-х брендів, гостей чекають 5 спеціальних проектів, 6 лекцій і безліч цікавих локацій. Ukrainian Fashion Week відвідують причетні до модного бізнесу гості, преса, блогери, а також різні знаменитості.
Користувачі мережі також оцінили стиль Осадчої і залишили свої коментарі.
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, що Осадча навідалася на роботу до Горбунову. Телеведуча прийшла на спектакль за участю зірок.
Раніше повідомлялося про те, що Катя Осадча оригінально попрощалася з літом. При цьому цим влітку вона дозволила собі справжній релакс.