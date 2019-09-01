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Стильна Катя Осадча підкорила виходом в total white-образі

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.09.2019 - 20:32
Стильна Катя Осадча підкорила виходом в total white-образі
Катя Осадча зачарувала своїм стильним образом (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя Осадча відвідала Ukrainian Fashion Week

Відома ведуча Катя Осадча, яка нещодавно у сукні-вишиванці зачарувала літніми фото з чоловіком, захопила шанувальників своїм стильним образом. Нове фото Осадча виставила на своїй сторінці в Instagram.

Телеведуча одягла все біле, включаючи штани з високою талією, накидку і капелюх. Фотографію Катя зробила на Ukrainian Fashion Week, який проходить у "Мистецькому арсеналі" з 31 серпня по 4 вересня.

Стильна Катя Осадча підкорила виходом в total white-образі

Катя Осадча зачарувала своїм стильним образом (фото: instagram.com/kosadcha)

У цьому році, крім 45-ти шоу і презентацій з участю 64-х брендів, гостей чекають 5 спеціальних проектів, 6 лекцій і безліч цікавих локацій. Ukrainian Fashion Week відвідують причетні до модного бізнесу гості, преса, блогери, а також різні знаменитості.

Користувачі мережі також оцінили стиль Осадчої і залишили свої коментарі.

  • Ви така чарівна Катерина;
  • Супер;
  • Ви неймовірна;
  • Красуня;
  • Катерина - завжди шикарно виглядаєте і не важливо на роботі чи вдома, поруч з коханими чоловіками!!!
  • Наряд мега крутий, і ви звичайно ж теж!
  • Дуже вишуканий образ.

Стильна Катя Осадча підкорила виходом в total white-образі

Стильна Катя Осадча підкорила виходом в total white-образі

Стильна Катя Осадча підкорила виходом в total white-образі

Стильна Катя Осадча підкорила виходом в total white-образі

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що Осадча навідалася на роботу до Горбунову. Телеведуча прийшла на спектакль за участю зірок.

Раніше повідомлялося про те, що Катя Осадча оригінально попрощалася з літом. При цьому цим влітку вона дозволила собі справжній релакс.

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Новини України шоубизКатя Осадча
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