ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стильна Джамала вразила яскравим образом на Голос. Діти

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.07.2019 - 10:11
Стильна Джамала вразила яскравим образом на Голос. Діти
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Яскраві відтінки в одязі дійсно дуже личать українській співачці

Шоу Голос. Діти 5 сезон завершився перемогою 12-річного Олександра Зазарашвили з Грузії - підопічного команди "Время і Стекло" — саме час придивитися до образів зіркових тренерів, які вони вибрали для фіналу дитячого пісенного конкурсу.

Так, своїм яскравим неординарним нарядом телеглядачів вразила українська співачка Джамала, яка провела вечір в студії в топі чорного кольору зі спущеними плечима і дуже об'ємними рукавами.

Стильна Джамала вразила яскравим образом на Голос. Діти

Стильна Джамала вразила яскравим образом на Голос. Діти

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Легкість образу підкреслював дизайнерський крій блузи, асиметричний шлейф якої вніс родзинку в look співачки.

Окремої уваги заслужили штани Джамали кольору фуксії, який дуже личить яскравій брюнетці, примітною деталлю яких, стали дві блискавки від низу і до коліна. Взуття виконавиця обрала на високій платформі, а доповнила образ прикрасою на шию з двох підвісок.

Стильна Джамала вразила яскравим образом на Голос. Діти

Фото: Джамала з ізраїльською співачкою Неттою (instagram.com/jamalajaaa)

В цей вечір на Джамалі можна було помітити ще одине контрастне вбрання з білого топа і яскраво-жовтого плаща в поєднанні з тими ж брюками кольору фуксії, які додали свіжості образу тренера дитячої команди.

Стильна Джамала вразила яскравим образом на Голос. Діти

Фото: Ще один ефектний образ від Джамали (instagram.com/jamalajaaa)

На своїй сторінці в Instagram співачка написала теплі слова на адресу своїх підопічних:

"Я переконана, що Голос.Діти, це тільки початок вашого великого творчого шляху. Вірю, що одного разу ми обов'язково зустрінемося з вами на одній великій сцені!"

Нагадаємо, що ми вже писали, як на суперфіналі Голос. Діти 5 обрали переможця. Вокальні здібності деяких учасників розділили фанатів конкурсу на два табори.

Крім того, стильна Джамала підкорила новою піснею "Крок", яку записала в дуеті з українським музикантом Максимом Сикаленко.

А ще, Джамала замилувала сімейною фотосесією з чоловіком і сином у лавандовом поле. Ніжними кадрами співачка поділилася з шанувальниками в соцмережах.

Нерозлучні: Джамала показала "кращого друга" синочка Еміра-Рахмана під час сімейної прогулянки Сонячна Джамала показала щасливе фото з чоловіком з Марокко
Новини України ДжамалаГолос Діти-5
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся