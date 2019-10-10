В стилі нео-нуар: Da-Sha project представила відео з постфеміністичною ідеєю

Da-Sha project продовжує піднімати в своїй творчості соціально важливі теми. За словами самої артистки, на створення відео "Хімія" надихнули ідеї постфемінізм:

“В основі роботи — вольова дівчина, яка вже не бореться з чоловіками за свої права, а сильна за замовчуванням. Вона завжди домагається поставленої мети, тому що бере на себе відповідальність за своє життя, ні на кого не розраховуючи. Мені не подобається думка, що жінка повинна вигризати свої права у чоловіків, ми і так незалежні", — коментує Da-Sh.

Da-Sha project - Хімія

Лірик-відео виконане в стилі нео-нуар з використанням техніки колажування і 3D зображення. У центрі уваги — сама співачка, як уособлення самодостатності. Таку візуалізацію запропонував режисер Delta Arthur, відомий за роботами з Alyona Alyona.

Зазначимо, трек "Хімія" увійшов в однойменний міні-альбом разом з раніше невиданими треками "Типу" і "Дитинко, не лий сльози". Альбом доступний для прослуховування на основних цифрових платформах.

Da-Sha project новомй кліпі "Хімія" (фото: прес-служба)

Нагадаємо, раніше співачка Тоня Матвієнко презентувала пісню про зародження почуттів з Мірзояном - "Не відповідай".

За словами Тоні, слова пісні "Не відповідай" описують внутрішній стан артистки, що Арсен відчув:

"Не відповідай" може сказати тільки закоханий чоловік, який вже знає відповідь і водночас боїться почути те, до чого не готовий. А почуття настільки сильніші за тебе, що ти боїшся свого майбутнього. Коли я почула цю пісню, мене вразило, як точно Арсен інтерпретував мої думки щодо ситуації! Тому я обрала тактику відкритися до всього, що приготує життя. В цьому і була моя величезна сила, яка змінила хід подій", - коментує Тоня.