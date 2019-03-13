Терпи: гендерна диктатура в новому кліпі Da-Sha Project

Da-Sha - Терпи

Команда проекту піднімає соціально важливі теми, нестандартно розглядаючи ті, що звучать в інформаційному просторі. Лейтмотив кліпу – боротьба жінки за гендерну рівність, при якій замість балансу виникає перегин.

Відеоробота знята в стилістиці скетч-арту. За задумом режисера, Ані Велосипедової, у кліпі "Терпи" показана історія міжособистісних взаємин. Дівчина, споживацьки ставиться до свого хлопця, який готовий прибігти за першим покликом і виконати будь-яку команду, як відданий пес.

"Ми часто бачимо, що боротьба за права відбувається за рахунок приниження супротивника. Тому переді мною стояло завдання бути зухвалою і провокаційною. Героїня мого кліпу вважає: щоб чоловік не сів на голову, потрібно не керувати своїми емоціями і характером, а дати їм вихід на повну котушку. Але в результаті хеппі енду не трапиться: вийшов негатив буде розкладатися на сонці, абсолютно нікого не прикрашаючи. Краще не вихлюпувати негатив, а взагалі не накопичувати", - розповідає солістка проекту Мар'яна Щербак.





Робота артистки в кадрі розтягнулася на 20 годин.

"Коли мені цікава тема, яку я хочу розкрити, то можу працювати і три доби, якщо потрібно. Мені дуже важливо донести ідею, що при високому рівні агресії в суспільстві, для дискримінації абсолютно не важливий гендер, національність, вік або віросповідання", - підводить підсумок Мар'яна.

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