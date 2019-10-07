Поділилася сокровенним: Тоня Матвієнко презентувала пісню про зародження почуттів з Мірзояном

Тоня Матвієнко (фото: прес-служба)

Пісню для коханої написав Арсен Мірзоян

Тоня Матвієнко представила трек "Не відповідай" про зародження симпатії між нею і Арсеном Мірзояном. До речі, зазначимо, що в серпні Матвієнко отримала нагороду за сумлінне служіння Україні.

За розвитком роману Матвієнко-Мірзоян спостерігала вся країна, але лише близькі знали, що той період симпатії дав сильний поштовх для творчості. У 2012 році Арсен написав для Тоні пісню, а вона зберігала її як щось дуже особисте і інтимне. Зараз, за ​​словами самої артистки, вона готова поділитися сокровенним зі своїми слухачами.

Тоня Матвієнко - Не відповідай

За словами Тоні, слова пісні "Не відповідай" описують внутрішній стан артистки, який відчув Арсен:

"Не відповідай” може сказати лише закохана людина, яка вже знає відповідь і одночасно боїться почути щось, до чого не готова. А почуття настільки сильніші за тебе, що ти боїшся свого майбутнього. Коли я почула цю пісню, мене вразило, як точно Арсен інтерпретував мої думки відносно ситуації! Тож я обрала тактику відкритися до всього, що приготує життя. В цьому і була моя величезна сила, яка змінила хід подій", - коментує Тоня.

“Не відповідай” — третя робота авторства Арсена Мірзояна в репертуарі Тоні Матвієнко. У 2019 співачка представила ліричні треки "Дитячий сміх" і "Не двоє".

Цікаво, що до цього дочка Тоні Матвієнко дебютувала у зйомках кліпу своєї зіркової мами!