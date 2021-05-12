На стилі: Наталія Могилевська захопила трендовим вбранням з брюками-палаццо

Для променаду артистка вибрала яскраво-рожевий брючний костюм з широкими брюками-палаццо, які зараз в тренді. Вона доповнила образ бежевою майкою, чорними босоніжками на масивному каблуці і чорно-білою сумочкою.

Наталя зібрала волосся в пучок, залишивши кілька пасом біля обличчя, а також приміряла квадратні сонцезахисні окуляри.

Наталя Могилевська підкорила трендовим луком у брючному костюмі (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Брючний костюм або костюм зі спідницею? Як вважаєте, що йде жінці більше?"- поцікавилася у шанувальників Могилевська.

Підписники почали обговорювати питання в коментарях, а також захоплюватися стильним образом і красою Наталії.