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На стилі: Наталія Могилевська захопила трендовим вбранням з брюками-палаццо

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Київ, Середа 12 травня 2021 14:27
На стилі: Наталія Могилевська захопила трендовим вбранням з брюками-палаццо Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Наталія Могилевська захопила шанувальників яскравим і стильним образом.

Ефектними кадрами з прогулянки Києвом зірка поділилася у своєму Instagram, а також попросила у фоловерів модної поради.

Для променаду артистка вибрала яскраво-рожевий брючний костюм з широкими брюками-палаццо, які зараз в тренді. Вона доповнила образ бежевою майкою, чорними босоніжками на масивному каблуці і чорно-білою сумочкою.

На стилі: Наталія Могилевська захопила трендовим вбранням з брюками-палаццоНа стилі: Наталія Могилевська захопила трендовим вбранням з брюками-палаццо

Наталя зібрала волосся в пучок, залишивши кілька пасом біля обличчя, а також приміряла квадратні сонцезахисні окуляри.

На стилі: Наталія Могилевська захопила трендовим вбранням з брюками-палаццо

Наталя Могилевська підкорила трендовим луком у брючному костюмі (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Брючний костюм або костюм зі спідницею? Як вважаєте, що йде жінці більше?"- поцікавилася у шанувальників Могилевська.

Підписники почали обговорювати питання в коментарях, а також захоплюватися стильним образом і красою Наталії.

  • Шикарний образ! І я хочу такий же
  • Такий красуні як Ви, Наташа, йде все
  • Костюм як не з вашого плеча! Колір дуже красивий! У сукнях вам набагато красивіше!
  • Ви приголомшлива
  • У брючному дуже круто, стильно і сексі!!!
  • Наташа, хороша фігурка...навіщо широкі брючки?
  • Ви дуже шикарна дівчина
  • Дуже гарний образ, особливо зачіска йде
  • Як вам круто, і взагалі красуня
  • Ну не зайшли мені ці костюми, які спотворюють жіночу фігуру. А вам вибирати...
  • Дуже красива
  • Шикарно! Вам дуже йде!
  • Наталя, відмінно виглядаєте! Красива і стильна

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська розповіла про свою систему схуднення.

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