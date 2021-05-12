На стилі: Наталія Могилевська захопила трендовим вбранням з брюками-палаццо
Українська співачка Наталія Могилевська захопила шанувальників яскравим і стильним образом.
Ефектними кадрами з прогулянки Києвом зірка поділилася у своєму Instagram, а також попросила у фоловерів модної поради.
Для променаду артистка вибрала яскраво-рожевий брючний костюм з широкими брюками-палаццо, які зараз в тренді. Вона доповнила образ бежевою майкою, чорними босоніжками на масивному каблуці і чорно-білою сумочкою.
Наталя зібрала волосся в пучок, залишивши кілька пасом біля обличчя, а також приміряла квадратні сонцезахисні окуляри.
Наталя Могилевська підкорила трендовим луком у брючному костюмі (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Брючний костюм або костюм зі спідницею? Як вважаєте, що йде жінці більше?"- поцікавилася у шанувальників Могилевська.
Підписники почали обговорювати питання в коментарях, а також захоплюватися стильним образом і красою Наталії.
- Шикарний образ! І я хочу такий же
- Такий красуні як Ви, Наташа, йде все
- Костюм як не з вашого плеча! Колір дуже красивий! У сукнях вам набагато красивіше!
- Ви приголомшлива
- У брючному дуже круто, стильно і сексі!!!
- Наташа, хороша фігурка...навіщо широкі брючки?
- Ви дуже шикарна дівчина
- Дуже гарний образ, особливо зачіска йде
- Як вам круто, і взагалі красуня
- Ну не зайшли мені ці костюми, які спотворюють жіночу фігуру. А вам вибирати...
- Дуже красива
- Шикарно! Вам дуже йде!
- Наталя, відмінно виглядаєте! Красива і стильна
Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська розповіла про свою систему схуднення.