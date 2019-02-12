На стилі: Дорофєєва влаштувала фотопрогулянку по Нью-Йорку і відвідала Тиждень моди

Співачка приголомшила мережу своїми сміливими стріт-стайл образами

Участница группы "Время и стекло", популярная певица Надя Дорофеева давно стала для поклонников настоящим трендсеттером. Девушка умеет мастерски следовать последним веяниям моды, смело сочетая существующие тенденции, что не раз доказывала своими стритстайл образами. Так, приехав в Нью-Йорк, Надя регулярно балует фанов новыми look'ами и размещает стильные эксперементы в Instagram.

На свежих снимках звезда позирует в причудливой модели джинсов с одной широкой штаниной-клеш, эластичной повязке на голову с надписью Gucci, классическом бежевом тренче и светлых кроссовках с ультратракторной подошвой.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

На втором фото стильная певица выглядит более сдержанно – в черной парке и вязаной шапке, розовой толстовке знаменитость посылает поклонникам воздушный поцелуй, прикрыв глаза.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Преданные фаны артистки остались в восторге от ее модных экспериментов и красочных фото, о чем незамедлительно сообщили Дорофеевой.

"Крутая фотография, повязка "Гуччи" вообще зачет", "Очень стильно", "Шикарная", "Красотка", "Богиня в Нью-Йорке", "Самая лучшая", "Нереальная", "Ты самая красивая", "Нью-Йорк в шоке от этой богини", "Прелесть шикарная", "Какое крутое фото, они все у тебя крутые", - отмечали впечатленные поклонники певицы.

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

В "сториз" Надя также показала короткие видео с показа Лакуана Смита, который состоялся в рамках Нью-Йоркской недели моды.

К слову, ради эффектных снимков Наде Дорофеевой пришлось фотографироваться на морозе в легкой одежде, а ее смелость восхитила фанов.

Кстати, одна из последних фотосессий Нади Дорофеевой заставила сеть понервничать, ведь на снимках пользователи рассмотрели небольшой животик певицы и предположили, что она находится в интересном положении.

Видео:РБК-Украина