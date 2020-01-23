Адам і Єва: Холостяк 9 з нареченою повністю оголилися в знаковому місці Балі

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Микита і Даша позували ню біля знаменитого водоспаду

Холостяк 9 Микита Добринін незабаром розпрощається зі статусом завидного нареченого, адже він зробив пропозицію своїй коханій і переможниці проекту Дарії Квітковій. Знаменна подія відбулася під час відпочинку пари на Балі, де закохані перебувають і зараз. Микита і Даша вирішили влаштувати подорож по всьому острову і вивчають його пам'ятки та мальовничі куточки. Не обходиться і без гарячих фото. На новому знімку пара і зовсім повністю оголилася.

Закохані зробили фото біля одного з найвідоміших водоспадів на Балі - Фіджі. Він дуже мальовничий, тут мало туристів і тому є можливість зробити незабутні кадри на тлі тропічної зелені і стрімкого водного гірського потоку. Микита і Даша не упустили такий шанс і зважилися на фотосет в стилі ню, а інтимні місця прикрили величезними листками тропічної рослини.

Під фото Микита торкнувся актуальної теми екології та зміни клімта, а також природних катаклізмів, які охопили весь світ.

"Поки другої запасної планети у нас немає, треба якось вирішувати проблеми на цій. Усвідомлене споживання відноситься не тільки до продуктів з пластику. Якщо будеш купувати стільки їжі, скільки зможеш з'їсти, не доведеться викидати непотрібні залишки або згнилі фрукти. Якщо кожен почне ставитись до покупок і свого життя в цілому більш усвідомлено, то у планети, можливо, з'явиться шанс на виживання", - написав він, звертаючись до кожного підписика і закликаючи його до відповідальності.

Шанувальники Микити і Даші розділили думку шоумена, але також не встояли перед сміливим фотосетом пари.

Шикарне фото

Вааау, яке фото

Адам і Єва

Супер

Ви просто шикарні. Надзвичайно позитивні

Круте фото

Дуже гарно

Супер! Крута сім'я,круті фото

Найкрасивіші

Оу..сексуальні та найкращі

Виглядає чарівно

Фото дуже гарне! І взагалі, як тільки побачила Дашу, в шоу, відразу промайнула думка, що тільки ця дівчинка повинна бути поруч з Микитою!

Скріншот коментарів

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