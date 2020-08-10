Стали набагато щасливішими: Кім Кардашьян і Каньє Уест налагодили відносини за допомогою сімейного відпочинку

Кім Кардашьян з чоловіком (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірки повернулися в Майамі

Криза в шлюбі Кім Кардашьян і Каньє Веста - головний предмет обговорення численних світських порталів. Так, через загострення біполярного розладу чоловік наговорив в пресі багато неприємних для Кім речей. Але розлучатися 39-річна зірка соцмереж і 43-річний репер не поспішають. Щоб подолати кризу, вони вирушили на сімейний відпочинок. У потягу в Домініканську Республіку вони взяли також дітей: 7-річну Норт, 4-річного Сейнта, 2-річну Чикаго, а також малюка Псалма, якому в травні виповнився рік.

Кім з дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

За словами інсайдерів, тиждень вони провели на повній самоті, компанію знаменитому сімейству склав тільки священик, який повинен підняти дух Каньє. Днями родина повернулася додому в Майамі. І, судячи з чуток, набагато щасливішими. «У них був відмінний сімейний тижневий відпочинок. Вони продовжують відпочивати в Колорадо. Вони обидва виглядають набагато щасливішими», - поділилося з пресою джерело. Інший наближене до пари інсайдер підтвердив ці слова, додавши, що Уест також переживає творчий злет і натхнення через оточення сім'ї.

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

У своєму Twitter Каньє перестав писати відверті зізнання про сім'ю, а навпаки - виклав вілое відео, де танцює з дочкою. Зараз Кім і Каньє роблять все можливе, щоб врятувати свій шлюб. Вони обидва мають намір працювати над відносинами. Хоча Кім вважає, що чоловікові потрібен серйозніше поставитися до свого стану і звернутися до фахівців. Сам музикант не вважає за потрібне йти до лікарів.