Спортсмен – не значить артист: учасник Танців з зірками висловився про конфлікт з Різатдіновою

В пресі та мережі активно обговорюється конфлікт, який виник між двома учасниками шоу Танці з зірками 2019 - переможцем Женею Котом і срібною призеркою Ганною Різатдіновою. Раніше танцюрист, який виступав у парі з акторкою Ксенією Мішиною, заявив в інтерв'ю, що він відмовився ставати в пару з гімнасткою і взагалі здивувався, що вона дійшла до фіналу. Ганна не стала мовчати і досить різко відповіла, зізнавшись, що слова Жені про те, що "для спілкування з глядачем важливіше серце, ніж задирати ногу", її дуже сильно зачепили.

Після чого багато задавалися питанням - а які ж зараз відносини між сторонами і чи вичерпаний конфлікт. Кот у коментарі Viva.ua поділився своєю думкою щодо сформованої ситуації.

"Іноді люди самі створюють конфлікт і самі його вичерпують, з різними цілями. Думаю, ви це розумієте. Також завжди чують те, що їх хвилює і ображаються на це. Це факт. Раз ви мені ставите це питання, значить це вже гучна тема. Мабуть, мій коментар став чудовим ґрунтом для PR комунікації навколо Ганни. Що ж, кожен артист підкуповує глядача і його увагу по-своєму... І це факт", - сказав танцівник.

Він зазначив. що не змінив своєї думки про спортсменів, і нагадав, що має на неї право.

"Я ще раз скажу більш буквально і коротко, щоб у креативних ЗМІ і засмучених читачів не було двозначності. Спортсмен – не значить артист. Але може стати їм, наполегливо працюючи над тими речами, яких не навчать в спорті. Тому мистецтво і спорт різні речі, в чомусь схожі, але все ж кардинально різні. Тому я був приємно здивований, що у спорсмена вийшло дійти до фіналу. Це моя думка і в мене, як і кожного з вас, є на неї 100% право", - каже хореограф.

Фото: Євген Кот (instagram.com/kot_jenya)

Євген закликав рухатися далі і не придумувати конфлікти на рівному місці.

"Камон, шоу давно закінчилося, давайте рухатися вперед, і не створювати штучних проблем, принаймні, не зі мною. Я в такому не беру участі!", - сказав Кіт.

Нагадаємо, Ганна Різатдінова натякнула на новий роман після Танців з зірками. Навіть після закінчення телешоу гімнастка з'являється на світських заходах разом зі своїм партнером по танцях.