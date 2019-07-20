Суцільний позитив! Лілія Ребрик підкорила сімейною ідилією в Туреччині

Популярна телеведуча поділилася своїми фотографіями з відпочинку на морі
Лілія Ребрик показала своїм шанувальникам нові сімейні фотографії з відпочинку у Туреччині. Відома телеведуча відправилася до моря разом з чоловіком і дітьми. Нові знімки Ребрик опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На нових фото Лілія позує в різних образах, включаючи купальник і яскраве плаття. При цьому на одних знімках вона одна, а на інших – разом з чоловіком Андрієм Диким і двома маленькими дівчатками Діаною і Поліною.
Лілія Ребрик показала яскраві сімейні фото з відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
У коментарі до фото телеведуча зазначила, що їх відпочинок у Туреччині підійшов до кінця.
"Стільки питань ви мені прислали в direct. Спробую підсумувати і на найактуальніші відповісти. Чому Туреччина - переліт недовгий (з дітьми це важливо!), Середземне море, я особисто дуже люблю, плюс перевірений сервіс. Ми любимо відкривати для себе нові місця і насолоджуватися відпочинком", - написала Лілія.
Користувачі мережі також залишили коментарі до фотографій телеведучої.
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, що Лілія Ребрик з чоловіком похвалилися засмагою на барвистому фото з Туреччини.
Раніше повідомлялося про те, що Лілія Ребрик в коротких шортах показала "морське" фото з доньками.