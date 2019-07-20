Суцільний позитив! Лілія Ребрик підкорила сімейною ідилією в Туреччині

Лілія Ребрик показала яскраві сімейні фото з відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Популярна телеведуча поділилася своїми фотографіями з відпочинку на морі

Лілія Ребрик показала своїм шанувальникам нові сімейні фотографії з відпочинку у Туреччині. Відома телеведуча відправилася до моря разом з чоловіком і дітьми. Нові знімки Ребрик опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На нових фото Лілія позує в різних образах, включаючи купальник і яскраве плаття. При цьому на одних знімках вона одна, а на інших – разом з чоловіком Андрієм Диким і двома маленькими дівчатками Діаною і Поліною.

Лілія Ребрик показала яскраві сімейні фото з відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

У коментарі до фото телеведуча зазначила, що їх відпочинок у Туреччині підійшов до кінця.

"Стільки питань ви мені прислали в direct. Спробую підсумувати і на найактуальніші відповісти. Чому Туреччина - переліт недовгий (з дітьми це важливо!), Середземне море, я особисто дуже люблю, плюс перевірений сервіс. Ми любимо відкривати для себе нові місця і насолоджуватися відпочинком", - написала Лілія.

Користувачі мережі також залишили коментарі до фотографій телеведучої.

Добре;

Красуня. Шикарні, відпочинок - це дуже важливо, чудово дивитися;

У вас чудові, гарні дочки. Діаночка талановита, я в неї закохалася з фільму, в якому вона знімалася.

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що Лілія Ребрик з чоловіком похвалилися засмагою на барвистому фото з Туреччини.

Раніше повідомлялося про те, що Лілія Ребрик в коротких шортах показала "морське" фото з доньками.