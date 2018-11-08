Spice Girls вперше вийшли у світ після возз'єднання

Фото: колаж РБК-Україна

Популярна в 90-х британська поп-група відвідала радіостанцію

Група Spice Girls, яка днями заявила про возз'єднання, вийшла в світ у практично повному складі.

Солістки британського колективу прийшли на ефір ранкової радіопрограми Heart, де розповіли, чому знову вирішили блищати на сцені.

Студію радіостанції відвідали 43-річна Мелані Браун, 44-річна Мелані Чисхолм, 42-річна Емма Бантон та 46-річна Джері Холлівелл.

Не вистачало лише Вікторії Бекхем, яка хоч і не стала приєднуватися до колишніх колег, але активно підтримала їх в мережі:

"Я більше не буду виступати з дівчатками на сцені, але період Spice Girls був для мене важливою частиною мого життя, і я бажаю їм тільки любові й веселощів, коли вони повернуться в турне в наступному році. Я знаю, що вони влаштують приголомшливе шоу", – написала Вікторія.

Крім цього став відомий цікавий нюанс: кожна учасниця групи сумарно за всі виступи майбутнього туру отримає приблизно 2,9 мільйона доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Spice Girls вирушають у тур, але без однієї з учасниць.

Відзначимо, що в лютому Вікторія Бекхем запевняла, що група Spice Girls не возз'єднується і ні в якій світовий тур ніхто не їде. Також повідомлялося про те, що Вікторія Бекхем пригрозила подати в суд на колишніх колег, якщо вони будуть виконувати відомі хіти групи.

Раніше ми писали про те, що екс-учасниця групи Spice Girls Мелані Браун буде лікуватися від алкогольної, наркотичної та сексуальної залежності.

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Відео: РБК-Україна