Spice Girls вирушають у тур, але без однієї з учасниць

Фото: колаж РБК-Україна

"Сьогодні у дівчат знаменний день, оскільки вони оголошують перші дати туру, відтоді, як ми виступали разом у 2012 році!", - зазначила екс-співачка

Екс-учасниця культової британської групи Spice Girls Вікторія Бекхем, яка нещодавно вирушила на лікування через поганий психічний стан, розповіла про те, що їх колектив об'єднується та вирушає в тур. Втім, вже без неї, йдеться в Instagram дружини знаменитого футболіста Девіда Бекхема.

"Сьогодні у дівчат знаменний день, оскільки вони оголошують перші дати туру, відтоді, як ми виступали разом в 2012 році!", - зазначила вона.

Spice Girls (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія розповіла, що минуле в Spice Girls було дуже важливою частиною її життя. Вона побажала їм багато любові та веселощів, коли вони вирушать у турне в наступному році.

"Я знаю, що вони влаштують приголомшливе шоу, і у фантастичних шанувальників, як минулих, так і сьогоднішніх, буде прекрасний час!", - резюмувала Вікторія Бекхем.

Скрін: instagram.com/victoriabeckham

Відзначимо, що в лютому Вікторія Бекхем запевняла, що група Spice Girls не возз'єднується і ні в якій світовий тур ніхто не їде. Також повідомлялося про те, що Вікторія Бекхем пригрозила подати в суд на колишніх колег, якщо вони будуть виконувати відомі хіти групи.

Раніше ми писали про те, що екс-учасниця групи Spice Girls Мелані Браун буде лікуватися від алкогольної, наркотичної та сексуальної залежності.

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Відео: РБК-Україна