Поспішаємо: щасливі Осадча та Горбунов з квітами розповіли про важливу місію

Катя Осадча з чоловіком (Фото: instagram.com/kosadcha)

Ведучі зачарували весняним фото

Катя Осадча та Юрій Горбунов, незважаючи на постійну зайнятість, знаходять час на сім'ю, рідних і близьких. Вони намагаються проводити дозвілля разом з синочком Іваном, обличчя якого вони поки що так і не показали, чи подорожують вдвох. Міжнародний жіночий день став відмінним приводом для Юрія не тільки привітати дружину, але і всіх жінок сім'ї. Так, ведучі з буктами квітів у руках повідомили, що вирушили в гості до рідних.

Катя і її чоловік тримають в руках троянди з дрібними декоративними ромашками і посміхаються в камеру. На теледіві – оригінальне пальто з яскравими геометричними малюнками на рукавах, волосся зібране в гладку зачіску, макіяж – максимально природний.

"Поспішаємо привітати всіх жінок у родині. І вітаємо всіх жінок України зі святом, нехай вам ніколи не псує настрій, нехай чоловіки щодня влаштовують вам свята!" - залишила щире побажання Катя.

Катя Осадча з чоловіком (Фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники ведучої відзначили, що зіркове подружжя схожі, а також привітали теледіву з 8 березня.

Дуже схожі! Точно як половинки

Красиві

Які прекрасні, чарівні, чарівні

Природня краса ваша

Які ж ви милі

Дуже красиві

Ви кращі

Дуже гарна пара

Молодці

Яка краса

Ніжність, гарнюсі

Скріншот коментарів

Раніше Юрій Горбунов та Катя Осадча показали свій культурний вихід у світ. Вони сходили в театр на виставу "Тев'є-Тевель" з відмінним акторським складом, на який ведучий давно хотів потрапити.