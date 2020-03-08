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Поспішаємо: щасливі Осадча та Горбунов з квітами розповіли про важливу місію

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.03.2020 - 17:29
Поспішаємо: щасливі Осадча та Горбунов з квітами розповіли про важливу місію
Катя Осадча з чоловіком (Фото: instagram.com/kosadcha)

Ведучі зачарували весняним фото

Катя Осадча та Юрій Горбунов, незважаючи на постійну зайнятість, знаходять час на сім'ю, рідних і близьких. Вони намагаються проводити дозвілля разом з синочком Іваном, обличчя якого вони поки що так і не показали, чи подорожують вдвох. Міжнародний жіночий день став відмінним приводом для Юрія не тільки привітати дружину, але і всіх жінок сім'ї. Так, ведучі з буктами квітів у руках повідомили, що вирушили в гості до рідних.

Катя і її чоловік тримають в руках троянди з дрібними декоративними ромашками і посміхаються в камеру. На теледіві – оригінальне пальто з яскравими геометричними малюнками на рукавах, волосся зібране в гладку зачіску, макіяж – максимально природний.

"Поспішаємо привітати всіх жінок у родині. І вітаємо всіх жінок України зі святом, нехай вам ніколи не псує настрій, нехай чоловіки щодня влаштовують вам свята!" - залишила щире побажання Катя.

Поспішаємо: щасливі Осадча та Горбунов з квітами розповіли про важливу місію

Поспішаємо: щасливі Осадча та Горбунов з квітами розповіли про важливу місію

Катя Осадча з чоловіком (Фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники ведучої відзначили, що зіркове подружжя схожі, а також привітали теледіву з 8 березня.

  • Дуже схожі! Точно як половинки
  • Красиві
  • Які прекрасні, чарівні, чарівні
  • Природня краса ваша
  • Які ж ви милі
  • Дуже красиві
  • Ви кращі
  • Дуже гарна пара
  • Молодці
  • Яка краса
  • Ніжність, гарнюсі

Скріншот коментарів

Раніше Юрій Горбунов та Катя Осадча показали свій культурний вихід у світ. Вони сходили в театр на виставу "Тев'є-Тевель" з відмінним акторським складом, на який ведучий давно хотів потрапити.

Татова радість: Юрій Горбунов показав, як проводить вихідний з синочком До весни готова: Катя Осадча "вигуляла" стильне легке плаття
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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