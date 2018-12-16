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"Дякую за ідеальний ранок": Іван Дорн влаштував істерику в літаку

Lite » Зірки 16.12.2018 - 16:55
"Дякую за ідеальний ранок": Іван Дорн влаштував істерику в літаку
Іван Дорн (youtube.com/вДудь)

Співачка зраділа реакції колекції

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка з "Позитивом" випустила новий сингл, показала, як на її успіх відреагував музикант Іван Дорн. Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram-stories.

Так, на опублікованих кадрах видно, що у Дорна сталася справжня істерика. Ще більше це підігріває те, що на фоновий звук був накладений дитячий плач. В один з моментів повз нього проходить стюардеса.

&quot;Дякую за ідеальний ранок&quot;: Іван Дорн влаштував істерику в літаку

Скріншот з відео: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Трохи згодом стало відомо, у чому полягала причина інциденту. Нова пісня групи "Время и Стекло" вибилася в лідери чарту Youtube.

&quot;Дякую за ідеальний ранок&quot;: Іван Дорн влаштував істерику в літаку

Скріншот з відео: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, довгоочікувана прем'єра нового хіта української поп-групи "Время и Стекло" з оригінальною назвою "Пісня про лице" відбулася 14 грудня. До цього колектив лише інтригував своїх фанів lyric video на гойдає трек. При цьому, як кажуть солісти групи Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив), ця пісня несе в собі важливий посил і пропонує кожному знайти своє обличчя.

Також відзначимо, що раніше ONUKA представила нову пісню під назвою ХАЩІ.

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