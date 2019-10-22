Створює мені щастя: Потап розповів про стосунки з Каменських після весілля

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Артист зізнався, що вони з дружиною дуже підходять один одному

Після пишного весілля в травні цього року Настя Каменських і Потап стали набагато відвертіше - адже їм більше не доводиться приховувати свої стосунки. Артисти із задоволенням діляться в мережі романтичними, а часом і пікантними спільними фото і моментами зі свого життя. Крім того, співачка розповіла в інтерв'ю про зміни після весілля і про те, як їй вдалося прищепити чоловікові любов до спорту та здорового способу життя. Продюсер також зважився на одкровення і в передачі "Ходять чутки" розповів про стосунки з коханою жінкою після офіційного укладення шлюбу.

Потап впевнений, що якщо Настю запитати, чи робить вона його щасливим, вона відповість "так" - і буде права.

"Я знаю, що Настю якщо запитати, чи створює вона щастя мені, вона відповість "так", тому що приголомшливим виявилося наше з'єднання і як людей, які працюють разом, і як людей, які закохані один в одного. Ми вчора як діти з нею дуріли на кухні. Вона повернулася з якоїсь вечірки з величезним накладним волоссям, на височенних підборах, з мушкою тут (на обличчі, - прим. ред.). Зовсім інша дівчинка, з інста-таких телиць. Боже, як вона мені сподобалася! Ми веселилися з нею, отримували максимум задоволення", - поділився шоумен.

Відео: youtube.com/Ходят Чутки

Він також розповів, що вони намагаються знайти час, щоб просто побути удвох, погуляти на природі.

"Вона готує, ми разом займаємося спортом, собачкою. Виділили нещодавно час, пішли в парк. Менеджери зателефонували наші, і ми змогли з нею погуляти три години по парку. Ми зібрали листя, каштани. Загалом, якісь такі речі класні. Дуже кльово", - зазначив задоволений чоловік.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Потап заявив, що "брюнетка з карими очима" - його улюблений типаж, і зробив комплімент ведучій програми Раміні: "Твоєму хлопцеві пощастило".

Нагадаємо, що Потап нещодавно випустив ліричний альбом MISHA, який присвятив коханій дружині Насті Каменських. У композиціях він розповідає історію їх любові і становлення відносин. Заголовною піснею платівки став трек CHINA, кліп на який порадував шанувальників репера.

Ми також повідомляли, що Настя Каменських влаштувала Потапу ефектну осінню фотосесію. Репер захопив схудлою фігурою і помолоділим зовнішнім виглядом.