Спортивна сім'я: Потап і Каменських показали ранкову пробіжку в тумані

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Співачка залучила чоловіка до здорового способу життя

Настя Каменських змогла значно схуднути і вже кілька років підтримує відмінну форму. Допомагає їй у цьому правильне харчування і спорт - приміром, практично щоранку співачка вирушає на пробіжку по парку. Після весілля вона долучила до здорового способу життя і Потапа, і тепер вони разом займаються спортом і вибираються на прогулянки на природу.

Варто відзначити, що результат очевидний - продюсер помітно схуд і помолодшав, що надихає його не кидати розпочате. До того ж, в компанії коханої дружини будь-яке заняття стає веселим і приємним. На своїй сторінці в Instagram артист показав їх ранкову пробіжку з Настею - незважаючи на густий туман, вони не стали відмовлятися від підбадьорливої вилазки на вулицю.

На знімку спортивне сімейство відображене на березі водойми. Настя вибрала для активного ранку фіолетову вітровку і білу шапку, а її чоловік був у чорному свитшоті, білій жилетці й чорній шапці. Репер зробив забавне селфи, на якому він підняв зігнуту в кулак руку, а Каменських тримає руку біля обличчя, ніби показуючи дулю, і загадково посміхається.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

"Вам теж здається, що @kamenskux показує дулю зайвим калоріям, не хвилюйтеся, прикладіть екрана до ока і ячменю не буде 17 днів", - жартівливо прокоментував фото Потап.

Користувачі мережі захоплюються впертістю і силою волі зоряного сімейства і захоплюються їхньою формою.

Які розумники, бігаєте по ранках

Спортсмени

Так тримати!!! Респект і уважуха! Буде кому наслідувати і брати приклад, і в ЗОже)))

Спорт рулить

Ви дуже гарна пара!

Хаха клас, хлопці ви кращі

Від ячменю це єдиний спосіб, перевірено не раз -збережу в закладки

ох і позитивчики ви однак

Я так рада за вас,Ви дуже підходите один одномуБудьте щасливі!!!

Каменських навіть просто на пробіжці красуня

Вогонь хлопці

Хлопці ви круті

Класснючие!!!

Красиві, обожнюю туман

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, Настя Каменських влаштувала схудлому Потапу ефектну фотосесію біля атмосферної стіни.

Раніше Настя Каменських заінтригувала хорошими новинами і показала осінній фотосет в спортивному луці.